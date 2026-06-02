معاون بهره‌برداری و توسعه شبکه فاضلاب بندرماهشهر از اجرای عملیات اصلاح شبکه فاضلاب و رفع پس زدگی در کوچه مهزیار ۳ منطقه شهرداری قدیم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مرتضی شیرانی گفت: در راستای رفع مشکل پس‌زدگی فاضلاب و بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان، ۱۰ متر لوله پلی‌اتیلن ۸ اینچ در عمق دو متری جایگزین شبکه فرسوده این محدوده شد.

وی افزود: این عملیات در پاسخ به درخواست‌های مردمی ثبت‌شده در سامانه ۱۲۲ و با هدف ارتقای عملکرد شبکه فاضلاب انجام شد.

شیرانی با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی دستگاه‌های خدمات‌رسان تصریح کرد: این طرح با همکاری و تعامل سازنده شهرداری و آبفا بندرماهشهر اجرا شد که نقش مؤثری در تسریع رفع مشکلات شهری و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان داشت.

معاون بهره‌برداری و توسعه شبکه فاضلاب بندرماهشهر در پایان از همکاری و همراهی شهرداری بندرماهشهر و عوامل اجرایی آن در انجام این عملیات قدردانی و تشکر کرد.