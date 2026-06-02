مهلت ارسال آثار به پویش مردمی و خانواده ولایت که از سوی بنیاد بین‌المللی غدیر برگزار می‌شود تا ۲۲ خرداد تمدید شد.

تمدید ارسال آثار به پویش مردمی و خانواده ولایت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،این پ ویش در محور‌هایی همچون به عشق علی می‌خوانم شامل اجرای سرود، تلاوت قرآن و دکلمه در وصف علی (ع)، تلاوت نور شامل ختم صلوات و تلاوت قرآن هدیه به پیشگاه حضرت علی (ع) و خبرنگار رضوی شامل ارسال گزارش ویدئویی از جشن‌های محلی و خانوادگی برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان به منظور ارسال اثر به این پویش می‌توانند به نشانی ble.ir/Pooyeshedahevelayat در پیام‌رسان بله مراجعه کنند.