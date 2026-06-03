با اتمام مبارزه با «سن مادر» در ۶۳ هزار هکتار از اراضی زنجان، مرحله دوم مقابله با این آفت در ۵۰ هزار هکتار از گندم‌زارهای استان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان از پایان مرحله نخست مبارزه با آفت سن گندم در سطح بیش از ۶۳ هزار هکتار از مزارع استان خبر داد و گفت: با آغاز مرحله کنترل پوره سن در مناطق گرمسیر، پیش‌بینی می‌شود امسال در ۵۰ هزار هکتار دیگر از مزارع نیز عملیات مبارزه با نسل جدید این آفت انجام شود.

مجید بلالی با اشاره به اینکه آفت سن یکی از مهم‌ترین عوامل خسارت‌زا در محصول گندم است، افزود: عملیات کنترل این آفت در دو مرحله انجام می‌شود که مرحله نخست آن مربوط به مبارزه با سن مادر است. این مرحله هم‌اکنون در سطح استان به پایان رسیده و در بیش از ۶۳ هزار هکتار از مزارع، عملیات کنترلی اجرا شده است.

وی با بیان اینکه مرحله دوم مبارزه با سن گندم، کنترل پوره یا نسل جدید این آفت است، تصریح کرد: این مرحله از مناطق گرم استان آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود امسال در سطحی حدود ۵۰ هزار هکتار، عملیات مبارزه با پوره سن انجام شود.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان درباره وضعیت فعلی مزارع نیز گفت: آفت سن در مزارع استان مشاهده شده است، اما با توجه به اقدامات مناسب کنترلی در سال‌های گذشته، جمعیت انتقالی این آفت بالا نیست و در سال جاری شرایط مناسب بوده و جای نگرانی وجود ندارد.

بلالی با اشاره به حجم عملیات مبارزه در گندم‌زار‌های استان افزود: در مجموع، حدود یک‌چهارم سطح زیر کشت اراضی گندم استان برای کنترل آفت سن در مراحل سن مادر و پوره نیازمند عملیات مبارزه است.

وی با تأکید بر اهمیت زمان اجرای عملیات کنترلی خاطرنشان کرد: با توجه به شکنندگی محصول در سال‌جاری، لازم است کشاورزان نسبت به پایش مستمر مزارع و انجام به‌موقع اقدامات کنترلی توجه ویژه داشته باشند و از هرگونه تأخیر در این زمینه پرهیز کنند.