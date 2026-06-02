به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان برخوار گفت: هدف از بازدید مجموعه پخش دارو، اجرای مصوبات تشکیل قرارگاه جنگ اقتصادی در مرکز استان اصفهان با همکاری معاونت اقتصادی استانداری، محمع نمایندگان دادگستری، تعزیرات، جهاد کشاورزی است.

محمد تقی نقد علی افزود: در این قرارگاه مقرر شد در میدان و از نزدیک انبار‌ها و مراکز عرضه را بازدید و از نزدیک، از اقلام و کالا‌های اساسی را بررسی کنیم..

وی از نظارت و کنترل انبار و اقلام در بازا‌های مختلف از جمله، لوازم خانگی، اقلام معیشتی، و کل بازار در عرصه‌های مختلف در قرارگاه جنگ اقتصادی استان خبر داد.