به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مدیرعامل موسسه سلامت علوی با اشاره به اجرای برنامههای گسترده سلامت در قالب «پویش غدیر» گفت: سال گذشته بیش از ۴۰۰ هزار نفر از هموطنان از خدمات سلامت این مجموعه بهرهمند شدند و ارزش مجموع خدمات ارائهشده از یک همت فراتر رفت.
نشست خبری «پویش غدیر» به مناسبت فرارسیدن عید سعید غدیر خم، روز سهشنبه ۱۲ خردادماه در محل بنیاد علوی برگزار شد.
در این نشست، سیدمحمدحسن صافی با تشریح اقدامات انجامشده در حوزه سلامت افزود: سال گذشته پویش سلامت علوی همزمان با سالگرد طرح شهید رئیسی آغاز شد و طی آن بیش از ۴۰۰ هزار نفر خدمات سلامت دریافت کردند. با توجه به شرایط خاص کشور و وقوع دو جنگ در ابتدای و انتهای سال، ارائه خدمات سلامت در قالب ایستگاههای صلواتی علوی ادامه یافت.
وی گفت: در سال گذشته خدمات سلامت در چهار هزار روستا ارائه شد و بیش از ۲۳۰ ایستگاه سلامت علوی با هدف افزایش تابآوری اجتماعی و ارائه خدمات در کنار مردم در میادین و محلهای تجمع شبانه راهاندازی شد.
مدیرعامل موسسه سلامت علوی با اشاره به توجه ویژه به سلامت روان در شرایط بحرانی گفت: بیش از ۱۰۰ غرفه کودک برای کاهش اضطراب و استرس ناشی از شرایط جنگی برپا شد و این ایستگاهها طی بیش از ۸۰ شب فعالیت، حدود ۲۰ هزار خدمت به شهروندان ارائه کردند.
صافی همچنین از راهاندازی و استقرار سامانه ملی ۱۶۹۷ خبر داد و گفت: خدمات رایگان در حوزه پزشکی، مشاوره، سلامت مادران و سایر حوزههای تخصصی از طریق این سامانه ارائه میشود. در این طرح بیش از یکهزار و ۵۰۰ روانشناس متخصص به صورت داوطلبانه همکاری داشتهاند.
وی با اشاره به تجهیز بیش از ۱۰۰ گروه امدادی جهادی توسط اورژانس افزود: این گروهها با بهرهگیری از تجهیزات امدادی و به دلیل آشنایی با شرایط بومی مناطق مختلف، در ایام بحران خدمات دندانپزشکی، چشمپزشکی و سلامت را ارائه کردند و مجموع خدمات آنها از ۵۰ هزار مورد فراتر رفت.
مدیرعامل موسسه سلامت علوی گفت: در سال گذشته ۶۵ قلم داروی اضطراری تهیه و توزیع شد، بیش از ۱۲ هزار نفر دورههای امداد و نجات را گذراندند و دو دستگاه اتوبوس سلامت علوی در استانهای آذربایجان شرقی و تهران برای ارائه خدمات رایگان درمانی به کار گرفته شد.
صافی در پایان افزود: با وجود شرایط خاص و بحرانهای سال گذشته، روند ارائه خدمات سلامت متوقف نشد و ارزش مجموع خدمات ارائهشده به بیش از یک همت رسید که از طریق آن به بیش از ۴۰۰ هزار نفر از هموطنان خدمترسانی شد.