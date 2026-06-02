به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهروز آقایی اظهار داشت: فعالیت‌های دانش‌بنیان در منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی نقش تعیین‌کننده‌ای در تعمیر و نگهداری تجهیزات راهبردی بندری و دریایی ایفا کرده و این حوزه را به سمت پایش هوشمند، بومی‌سازی دانش فنی و افزایش توان عملیاتی سوق داده است.

وی بیان کرد: در سال‌های اخیر با مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان و بهره‌گیری از توان متخصصان داخلی، بخشی از نیاز‌های فنی تجهیزات حیاتی بندری و دریایی در بندرامام خمینی در داخل کشور تامین شده و وابستگی به شرکت‌های خارجی کاهش یافته است.

آقایی افزود: این رویکرد، علاوه بر صرفه‌جویی اقتصادی، موجب ارتقای امنیت اطلاعات، افزایش سرعت واکنش در زمان بروز نقص فنی و تقویت پایداری عملیاتی تجهیزات شده است.

مدیر کل بنادر و دریانوردی خوزستان ادامه داد: بومی‌سازی سامانه‌های نگهداشتیکی از نمونه‌های شاخص این مسیر، طراحی و ساخت سامانه مدیریت ناوگان کشتی راهبردی لایروب است؛ شناوری که با سرمایه‌گذاری سازمان بنادر و دریانوردی و با کاربری مهم در ماموریت‌های لایروبی، نقش موثری در حفظ ایمنی آبراه‌های استراتژیک منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی دارد.

وی اظهار کرد: در شرایطی که نرم‌افزار نگهداشت این شناور پیش‌تر در انحصار یک شرکت خارجی قرار داشت، متخصصان داخلی با بازطراحی آن مطابق استاندارد‌های بین‌المللی، امکان ثبت اطلاعات فنی، برنامه‌ریزی تعمیرات و پایش مستمر وضعیت ماشین‌آلات را فراهم کردند.

آقایی بیان داشت: در جریان این اقدام، اطلاعات فنی بیش از یک‌هزار و ۶۰۰ دستگاه مستقر بر روی کشتی ثبت شد، برای بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ آیتم نگهداری و تعمیرات برنامه‌ریزی صورت گرفت و ۲۰۰ جلد کتاب فنی و مستندات مربوط به تجهیزات نیز بازیابی شد.

وی اضافه کرد: این دستاورد نشان می‌دهد که فعالیت دانش‌بنیان در حوزه نگهداری، تنها به تولید نرم‌افزار یا قطعه محدود نیست، بلکه به ایجاد یک نظام هوشمند و پایدار برای صیانت از سرمایه‌های ملی منجر می‌شود.

مدیر کل بنادر و دریانوردی خوزستان گفت: ساخت داخل برای تداوم عملیات در کنار این طرح نرم‌افزاری، مجموعه‌ای از قطعات و تجهیزات کلیدی نیز با اتکا به توان داخلی طراحی و ساخته شده‌اند که از جمله قطعات جرثقیل‌های موبایل ساحلی و انواع قطعات مکنده غلات را می‌توان نام برد.

وی ادامه داد: اجرای این طرح‌ها نشان می‌دهد که دانش‌بنیان‌ها به‌صورت مستقیم در استمرار عملیات تخلیه و بارگیری، افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات و جلوگیری از توقف‌های ناخواسته نقش‌آفرین هستند.

بر اساس این گزارش تجربه منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی (ره) بیانگر آن است که حرکت به سمت دانش‌بنیان‌سازی در تعمیر و نگهداری تجهیزات راهبردی، یک انتخاب مقطعی نیست، بلکه ضرورتی راهبردی برای افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های بندری، کاهش هزینه‌ها، ارتقای بهره‌وری و تقویت خوداتکایی صنعتی کشور به شمار می‌رود.