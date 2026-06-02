جلسه قرارگاه اقتصادی کردستان با محوریت بررسی روند توسعه منطقه آزاد بانه ـ مریوان با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در فرمانداری مریوان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در این نشست، مهم‌ترین موضوعات اقتصادی استان از جمله ساماندهی مبادلات مرزی، توسعه تجارت، اشتغال، واردات کالا‌های اساسی و مسائل مرتبط با معیشت مرزنشینان مورد بررسی قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان در این نشست، با اشاره به برخی موانع پیش روی سرمایه‌گذاران، بر ضرورت هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی برای تسهیل فرآیند‌های سرمایه‌گذاری تأکید و از تمدید مهلت استفاده از سهمیه وارداتی مرزنشینان تا پایان خردادماه خبر داد.

ازهاری همچنین اعلام کرد سهمیه واردات مرزنشینان از ۵۴۰ میلیون دلار در سال گذشته به ۶۶۰ میلیون دلار افزایش یافته است.

در ادامه، صمدی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد بانه ـ مریوان با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت این منطقه، از نزدیک شدن طرح جامع منطقه آزاد به مرحله تصویب نهایی در دولت خبر داد.

نژاد جهانی فرماندار مریوان هم لجستیک و صنایع وابسته به نفت، صنایع کشاورزی و توریسم سلامت را از مهم‌ترین محور‌های پیشنهادی برای توسعه منطقه آزاد بانه ـ مریوان عنوان کرد.

در پایان، اعضای قرارگاه اقتصادی استان بر حمایت از اشتغال، توسعه تجارت مرزی، رفع موانع سرمایه‌گذاری و تسریع در راه‌اندازی کامل منطقه آزاد بانه ـ مریوان تأکید کردند.