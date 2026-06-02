به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،احمد دنیامالی در حاشیه مراسم تقدیر از پهلوانان اظهار داشت: عید غدیر یکی از مهم‌ترین اعیاد شیعیان است و فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و پهلوانی مراسم بسیار خوبی را برگزار کرد.

وی افزود: در این مراسم از خانواده‌های شهدا به‌ویژه فرزندان شهدا تقدیر شد و ما به نمایندگی از جامعه ورزش از خانواده‌های معظم شهدا تجلیل کردیم؛ از جمله فرزند شهید جاویدالاثر اسفندیاری که هنوز پیکر او به وطن بازنگشته است و همچنین خانواده شهدایی همچون شهید موسوی، شهید تنگسیری، شهید خادمی و دیگر عزیزانی که در این مراسم حضور داشتند.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به جایگاه شهدا در کشور تصریح کرد: مردم ما به‌خوبی می‌دانند که عزت امروز کشور حاصل ایثار شهدا و فداکاری آنان است و این مسیر با الهام از آرمان‌های شهدا ادامه خواهد داشت.

دنیامالی در ادامه با اشاره به برگزاری مسابقات و شرایط تیم ملی فوتبال ایران در مسیر آماده‌سازی برای جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: در خصوص انتقال کمپ تیم ملی به مکزیک باید تأکید کرد که از ابتدای برنامه‌ریزی‌ها درخواست ما این بود که محل برگزاری اردو و بازی‌های تیم ملی در مکزیک باشد و این موضوع با هماهنگی فیفا مورد پذیرش قرار گرفت و کمپ ما به مکزیک انتقال یافت.

وی ادامه داد: با وجود برخی چالش‌ها و محدودیت‌ها، با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری وزارت امور خارجه، سفارت جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون فوتبال، شرایط مطلوبی برای حضور تیم ملی فراهم شده است و ان‌شاءالله تیم در تاریخ ۱۶ خرداد پرواز خود را انجام خواهد داد. کمپ تیم ملی نیز در شرایط بسیار مناسبی قرار دارد و تمامی دستگاه‌ها برای موفقیت تیم ملی در این مسیر همکاری کرده‌اند.

وزیر ورزش و جوانان همچنین با اشاره به هماهنگی‌های بین‌المللی افزود: تمامی تلاش‌ها با هدف فراهم‌سازی بهترین شرایط برای تیم ملی انجام شده و روند آماده‌سازی با نظارت مستقیم مسئولان در حال پیگیری است.

دنیامالی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوعات سیاسی و منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: سیاست جمهوری اسلامی ایران بر اساس تأمین امنیت منطقه توسط کشور‌های مسلمان است و بار‌ها بر این موضوع تأکید شده است که امنیت پایدار تنها با همکاری کشور‌های منطقه محقق خواهد شد.

وی در پایان با تأکید بر انسجام ملی خاطرنشان کرد: جامعه ورزش همواره در کنار مردم بوده و در شرایط مختلف از جمله دوران‌های بحرانی نیز نقش خود را به‌خوبی ایفا کرده است. امروز نیز همه باید در مسیر تقویت وحدت ملی حرکت کنند و هر صدایی که موجب تضعیف این وحدت شود، در مسیر خواست دشمنان تلقی خواهد شد.