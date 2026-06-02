ملیسا کاسیاس ۵۳ ساله که تقریباً یک سال پیش مفقود شده بود، در نزدیکی خانهاش در نیومکزیکو مرده پیدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ملیسا کاسیاس که در آزمایشگاههای سلاحهای اتمی لوس آلاموس فعالیت میکرد، توسط یک کوهنورد در یک جنگل در ۱۶ کیلومتری خانهاش پیدا شد.
یک قبضه اسلحه کمری هم در کنار جسد او پیدا شده است. علاوه بر آن، به گفته خانواده او، وسایل شخصی کاسیاس از جمله کیف، شناسه و تلفنهای همراهش در کنار جسد به جای مانده بود، اما هر دو تلفن همراه به تنظیمات کارخانه بازگردانده شده بودند.
کاسیاس در ۲۶ ژوئن ۲۰۲۵ (۵ تیر ۱۴۰۴) به طرز مرموزی مفقود شده بود و در نهایت در ۲۸ مه (۷ خرداد) به صورت مرده پیدا شد. کشف جسد او، سؤالات در مورد نحوه مرگ مشکوک او را بیش از پیش افزایش داده است.
به گفته رسانههای آمریکایی، از سال ۲۰۲۲، دستکم ۱۱ نفر از دانشمندان برجسته آمریکایی جان خود را از دست داده یا مفقود شدهاند. اکثر این افراد در زمینه فیزیک هستهای و تحقیقات فضایی فعالیت داشتند و برخی از آنها نیز روی پژوهشهای مربوط به اشیاء ناشناس پرنده (UFO) کار میکردند.