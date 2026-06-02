پیام سازمان بسیج مستضعفین در پی شهادت دو بسیجی قمی
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ سازمان بسیج مستضعفین در پیامی شهادت دو نفر از بسیجیان استان قم را تبریک و تسلیت گفت.
متن پیام به شرح زیر است:
بسم رب الشهدا و الصدیقین
بار دیگر درخت تنومند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با خون پاک جوانان مؤمن و انقلابی خود آبیاری شد و پرچم سرخ شهادت بر فراز سنگرهای دفاع از انقلاب به اهتزاز درآمد.
شهادت مظلومانه و غرورآفرین دو بسیجی خداجو، «حسین رمضانیان فردویی» و «محمد اویسی فردویی»، در جریان انجام مأموریت و بر اثر انفجار پرتابههای جنگ رمضان در یکی از موقعیتهای نظامی استان قم، بار دیگر عظمت و استقامت بسیجیان را به نمایش گذاشت.
از خداوند متعال برای این دو شهید والامقام، علو درجات و همنشینی با سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و برای خانوادههای محترم و داغدار آنان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت مینماییم.
سازمان بسیج مستضعفین