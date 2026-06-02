به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ سازمان بسیج مستضعفین در پیامی شهادت دو نفر از بسیجیان استان قم را تبریک و تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم رب الشهدا و الصدیقین

بار دیگر درخت تنومند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با خون پاک جوانان مؤمن و انقلابی خود آبیاری شد و پرچم سرخ شهادت بر فراز سنگر‌های دفاع از انقلاب به اهتزاز درآمد.

شهادت مظلومانه و غرورآفرین دو بسیجی خداجو، «حسین رمضانیان فردویی» و «محمد اویسی فردویی»، در جریان انجام مأموریت و بر اثر انفجار پرتابه‌های جنگ رمضان در یکی از موقعیت‌های نظامی استان قم، بار دیگر عظمت و استقامت بسیجیان را به نمایش گذاشت.

از خداوند متعال برای این دو شهید والامقام، علو درجات و همنشینی با سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و برای خانواده‌های محترم و داغدار آنان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم.

سازمان بسیج مستضعفین