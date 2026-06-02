پخش زنده
امروز: -
معاون اجتماعی دادگستری کل استان کرمان: مشاوران املاک با خودداری از معاملات مربوط به اراضی فاقد کاربری قانونی و آگاهسازی مردم به پیامدهای حقوقی چنین معاملاتی، از ایجاد و گسترش سکونتگاههای غیرمجاز پیشگیری کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، افزود: مشاوران املاک باید خود را متعهد به اجرای کامل تکالیف قانونی تعیینشده در این قانون بدانند؛ زیرا اجرای صحیح آن علاوه بر حفظ حقوق شهروندان، باعث شفافیت معاملات، کاهش اختلافات حقوقی و پیشگیری از شکلگیری بسیاری از پروندههای قضایی خواهد شد.
مجتبی قدیمی خاطرنشان کرد: قانونگذار در این قانون، به حقوق و منافع فعالان صنفی توجه کرده و اجرای آن میتواند به استقرار نظم و اعتماد بیشتر در بازار معاملات منجر شود.
وی آموزش مستمر مشاوران املاک و خودرو را از مهمترین راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم دانست و گفت: برگزاری دورههای آموزشی تخصصی و بهروز برای فعالان این حوزه باید به صورت مستمر در دستور کار قرار گیرد؛ زیرا افزایش دانش حقوقی و آگاهی حرفهای آنان نقش تعیینکنندهای در کاهش تخلفات و جرائم مرتبط خواهد داشت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان افزود: اطلاعرسانی صحیح به خریداران و فروشندگان درباره مشکلات ناشی از فقدان سند رسمی، نبود امکان دریافت پروانه ساختمانی و سایر تبعات قانونی، از بروز بسیاری از مشکلات آتی جلوگیری خواهد کرد.
قدیمی با اشاره به اهمیت مقابله با جرائم اقتصادی گفت: مشاوران املاک و خودرو به دلیل حضور در فرآیندهای نقل و انتقال مالی و معاملاتی، میتوانند نقش مؤثری در شناسایی معاملات صوری و پیشگیری از پولشویی ایفا کنند.