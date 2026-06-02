به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مجید الهیان امروز، دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان یا خانواده را به طور رسمی در شهرستان رودبار افتتاح و از بخش‌های مختلف آن بازدید کرد.

رئیس کل دادگستری گیلان در مراسم افتتاح این دفتر، بر اهمیت توجه ویژه به حقوق کودکان و نوجوانان تأکید کرد و افزود: ایجاد چنین دفاتری می‌تواند زمینه ساز کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت بنیان خانواده باشد.

وی با بیان اینکه رسیدگی به موضوعات مرتبط با ملاقات فرزند در پرونده‌های دعاوی خانوادگی یکی از وظایف این بخش است، گفت: راه‌اندازی این دفتر گامی مؤثر برای ارتقای سطح خدمات قضایی و حمایت از نهاد خانواده در شهرستان رودبار به شمار می‌رود.

این اقدام در راستای سیاست‌های کلان قوه قضائیه برای حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان و تسهیل دسترسی خانواده‌ها به خدمات قضایی انجام شده است.