فرمانده انتظامی سپیدان از کشف یک محموله بزرگ پوشاک قاچاق به ارزش ۲۵ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ ذبیح الله رضایی گفت: مأموران انتظامی سپیدان در اجرای طرح آرامش و در راستای مبارزه با قاچاق کالا، هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه اتوبوس اسکانیا مشکوک و آن را متوقف کردند.
او افزود: در بازرسی اولیه از این اتوبوس، هزار و ۸۵۰ ثوپ انواع پوشاک خارجی و فاقد مجوز کشف شد.
سرهنگ رضایی ارزش این محموله قاچاق را برابر نظر کارشناسان ۲۵ میلیارد ریال برآورد کرد و گفت: راننده برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شد.
فرمانده انتظامی سپیدان به شهروندان گفت: برای حمایت از تولید داخلی و سلامت اقتصادی کشور، از خرید کالاهای قاچاق و فاقد مجوز خودداری کنند.