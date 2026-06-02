وزیر بهداشت گفت: برای جلوگیری از اختلال در تامین مواد اولیه دارویی، رایزنیهای مستمری با دستگاههای ذیربط از جمله وزارت امور خارجه و وزارت راه و شهرسازی در حال انجام است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدرضا ظفرقندی در حاشیه نشست با اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از همراهی و حمایت اعضای این کمیسیون، اظهار کرد: در شرایط جنگی اخیر، آموزش علوم پزشکی کشور با وجود تمامی محدودیتها و چالشها متوقف نشد و روند آموزش دانشجویان در بخشهای مختلف ادامه یافت.
وی با اشاره به ماهیت آموزش پزشکی افزود: حدود دو سوم آموزش در رشتههای علوم پزشکی در محیطهای بیمارستانی و به صورت آموزش بالینی انجام میشود. از این رو آموزش دانشجویان در مقاطع بالینی، از جمله اینترنی و دستیاری، بدون هیچ گونه تاخیر یا تعلیق و به صورت مستمر در مراکز درمانی ادامه داشته است.
وزیر بهداشت ادامه داد: در بخش علوم پایه نیز تلاش شد با بهره گیری از ظرفیتهای آموزش مجازی، روند آموزشی دانشجویان حفظ شود؛ زیرا توقف چرخه آموزش پزشکی در هیچ شرایطی قابل پذیرش نیست. بر همین اساس، متناسب با شرایط جنگی، برنامه ریزیها و راهکارهای لازم برای استمرار آموزش طراحی و اجرا شد.
دکتر ظفرقندی با اشاره به عملکرد نظام سلامت در دوران جنگ گفت: در حوزه بهداشت و درمان نیز تمهیدات لازم از پیش اندیشیده شده بود و خوشبختانه در این دوره بیش از ۳۳ هزار مجروح خدمات درمانی دریافت کردند. بر اساس ارزیابیهای انجام شده، خدمات ارائه شده با رضایتمندی همراه بوده است.
وی افزود: در طول این مدت به همراه معاونان وزارت بهداشت به صورت مستمر از بیمارستانهای مختلف در تهران و سایر استانها بازدید شد تا اطمینان حاصل شود خدمات درمانی متناسب با شأن مجروحان و مردم ارائه میشود.
وزیر بهداشت همچنین به طرح برخی مسائل منطقهای از سوی نمایندگان مجلس اشاره کرد و گفت: نمایندگان دغدغهها و مطالبات مرتبط با بیمارستانها و زیرساختهای حوزه سلامت در حوزههای انتخابیه خود را مطرح کردند که این موضوعات در حال بررسی و پیگیری است و وزارت بهداشت در حد توان برای رفع مشکلات اقدام خواهد کرد.
دکتر ظفرقندی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حقوق اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی پرداخت و اظهار کرد: برای افزایش ماندگاری اعضای هیات علمی، جبران زحمات آنها و همچنین ارتقای ظرفیت جذب نیروهای متخصص، لازم است اقدامات موثری در حوزه معیشت و حقوق این قشر صورت گیرد.
وزیر بهداشت در ادامه با تشریح اقدامات وزارتخانه در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی گفت: در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد زمان و تمرکز مدیریتی وزارت بهداشت صرف موضوع دارو میشود. بخشی از مواد اولیه مورد نیاز صنایع دارویی کشور از مسیرهای دریایی و هوایی تامین میشود که در شرایط اخیر برخی از این مسیرها با مشکلاتی مواجه شدهاند.
وی افزود: برای جلوگیری از اختلال در تامین مواد اولیه دارویی، رایزنیهای مستمری با دستگاههای ذیربط از جمله وزارت امور خارجه و وزارت راه و شهرسازی در حال انجام است تا ورود مواد اولیه مورد نیاز صنعت دارو بدون وقفه ادامه یابد.
دکتر ظفرقندی با اشاره به چالش افزایش هزینههای دارویی ناشی از تورم و نوسانات نرخ ارز تصریح کرد: برای مدیریت این وضعیت دو مسیر پیش رو وجود دارد. راهکار اصلی و اساسی، افزایش پوشش بیمهای است تا ضمن حفظ چرخه تولید کارخانههای دارویی، از تحمیل هزینههای بیشتر به مردم جلوگیری شود و میزان پرداخت از جیب بیماران افزایش نیابد بنابراین در این شرایط تقویت بیمهها تنها راهکار موثر برای جبران افزایش هزینههای دارویی و حمایت از بیماران است.
وزیر بهداشت همچنین حمایت از تولید داخلی را دومین راهبرد مهم وزارتخانه عنوان کرد و گفت: هر دارویی که در داخل کشور با کیفیت مطلوب تولید شود و کیفیت آن به تایید مراجع علمی، انجمنهای تخصصی و کارشناسان حوزه سلامت برسد، باید مورد حمایت قرار گیرد.
وی در پایان یادآور شد: در چنین شرایطی ضرورتی ندارد برای واردات همان دارو ارز بیشتری از کشور خارج شود؛ بنابراین حمایت از تولید داخلی در کنار تقویت پوشش بیمهای، دو محور اصلی برنامههای وزارت بهداشت برای تامین پایدار دارو و کاهش فشار هزینههای درمانی بر مردم است.