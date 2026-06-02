کتاب شیر خدا علی (ع) با زبانی ساده و روان، برای آشنایی نوجوانان با زندگانی پربرکت امام اول شیعیان، امیرالمؤمنین علی (ع)، نگاشته شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،داستان کتاب از پیش از ولادت امام آغاز می‌شود؛ از دوران بارداری حضرت فاطمه بنت اسد و وعده تولد مولود کعبه. سپس زندگی امیرالمؤمنین در کنار پیامبر اکرم (ص)، رشادت‌ها، ایمان بی‌نظیر و فضایل ایشان در سال‌های آغازین اسلام روایت می‌شود.

در ادامه، دوران خانه‌نشینی پس از رحلت پیامبر (ص)، ماجرای ۲۵ سال دوری از خلافت، سپس دوره حکومت حضرت و در نهایت مقتل امیرالمؤمنین، متناسب با سن و درک نوجوانان و به ترتیب تاریخی بیان شده است.

ساختار کتاب

این اثر در شش فصل تنظیم شده است:

تولد و کودکی

از بعثت تا هجرت

از هجرت تا شهادت پیامبر (ص)

۲۵ سال خسارت

خلافت امام علی (ع)

مقتل امیرالمؤمنین

برگرفته از منابع معتبر

«شیر خدا؛ حیدر (ع)» برگرفته از کتب تاریخی و روایی معتبر شیعه و اهل سنت است. نویسنده تلاش کرده علاوه بر بیان روایت مشهور زندگی امیرالمؤمنین، با استناد‌های تاریخی به کارشکنی‌های منافقان، مشرکان و یهود در مقابله با پیامبر اکرم (ص) و مخالفت با ولایت حضرت علی (ع) نیز بپردازد.

این نگاه مستند، در کنار بیان ساده و قابل فهم، کتاب را به منبعی مناسب برای نوجوانانی تبدیل کرده که می‌خواهند تصویری دقیق‌تر و عمیق‌تر از زندگی و فضایل امام علی (ع) داشته باشند.

چرا این کتاب را بخوانیم؟

اگر به دنبال کتابی روان، مستند و جذاب برای آشنایی نوجوانان با زندگی امیرالمؤمنین علی (ع) هستید، «شیر خدا علی (علیه‌السلام)» انتخابی مناسب است؛ اثری که تاریخ، ایمان و حماسه را در قالبی قابل فهم برای نسل نوجوان روایت می‌کند.