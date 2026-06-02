

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سومین اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال دختران جوان ایران از ۱۶ تا ۲۰ خردادماه در مرکز ملی فوتبال برگزار می‌شود و سه بازیکن از خراسان رضوی در فهرست نفرات دعوت‌ شده به این اردو قرار گرفتند.

بر اساس اعلام فاطمه شریف، سرمربی خراسانی تیم ملی فوتسال دختران جوان، سارینا زارع حقیقی، فاطمه عباسی و معصومه حسن‌زاده از خراسان رضوی به این مرحله از اردوی انتخابی تیم ملی دعوت شده‌اند.