پیشگیری از رسیدن به بنبست درمان در سن ۱۲ سالگی؛
اجرای طرح پیشگیری از تنبلی چشم کودکان ۳ تا ۵ سال در استان مرکزی
طرح پیشگیری از تنبلی چشم کودکان ۳ تا ۵ سال، همزمان با سراسر کشور، در استان مرکزی آغاز شده تا ۴۸ هزار کودک غربال شوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل بهزیستی استان مرکزی از آغاز طرح پیشگیری از تنبلی چشم همزمان با اجرای کشوری این برنامه در استان خبر داد.
مدیر کل بهزیستی استان مرکزی در حاشیه آغاز به کار طرح تنبلی چشم همزمان با کشور در شهرستان خمین گفت: این طرح از ۱۱ خرداد در استان مرکزی آغاز شده و کودکان ۳ تا ۵ سال را مورد بررسی قرار میدهد؛ سنی که به گفته پزشکان به عنوان سن طلایی برای پیشگیری و درمان بیماری تنبلی چشم به شمار میرود.
محمدعلی اله دادی با اشاره به اجرای این طرح با مشارکت مراکز غیردولتی و مراکز مثبت زندگی، افزود: سال گذشته ۴۷ هزار کودک در این رده سنی مورد معاینه قرار گرفتند که از این تعداد ۹۴ نفر به عنوان مبتلا به تنبلی چشم شناسایی و برای معاینات تخصصی و درمان ارجاع شدند.
وی ادامه داد: امسال نیز پیشبینی میشود حدود ۴۸ هزار کودک ۳ تا ۵ ساله در سطح استان زیر پوشش این طرح قرار گیرند.
مدیرکل بهزیستی استان مرکزی با تاکید بر اهمیت مراجعه به موقع خانوادهها برای معاینه کودکان، تصریح کرد: پیشگیری از تنبلی چشم در سنین زیر ۶ سال بسیار کمهزینهتر و امکان درمان آن بیشتر است، اما پس از ۶ سالگی روند درمان سختتر میشود و بعد از ۱۲ سالگی عملاً امکان درمان وجود ندارد.
اله دادی از خانوادهها خواست برای بهرهمندی از خدمات این طرح، هرچه سریعتر به نزدیکترین مراکز مثبت زندگی و مراکز مربوطه تحت نظارت بهزیستی مراجعه کنند.