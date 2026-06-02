به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر خلفیان در نشست با قضات دادسرای مرکز استان که با حضور علی دهقانی رئیس کل دادگستری، پورسلیمی معاون قضایی ناظر بر دادسراها، معاونان دادستان مرکز استان، زنگنه معاون برنامه‌ریزی و خورشیدی‌مهر معاون مالی و پشتیبانی برگزار شد، اظهار داشت: مکلف هستیم برای دادسرا‌های سراسر استان، مدل نظام جدید آمار و ارزیابی را پیاده‌سازی کنیم.

وی افزود: در نظام جدید، برای ارزیابی روند رسیدگی به پرونده‌ها در دادسرا‌ها و نحوه اجرای این مدل، چهار وصف متعارف، هشدار، تأخیر در رسیدگی و نیازمند نظارت در نظر گرفته شده است.

خلفیان با تأکید بر اهمیت مانده پرونده‌ها در این نظام، تصریح کرد: نباید پرونده‌های مانده افزایش پیدا کنند و لازم است راهکار‌های تخصصی و مؤثر برای کاهش اطاله دادرسی اتخاذ شود.

دادستان مرکز استان خوزستان ادامه داد: در نظام جدید آمار، پرونده‌های مسن و معوقه باید تعیین تکلیف شوند تا روند رسیدگی با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.

وی افزود: با اجرای سیاست‌های قوه قضاییه و نیز سیاست‌های اتخاذ شده در دادسرا‌های استان، عملکرد شعب در بخش‌های از جمله رضایتمندی مردم، کاهش اطاله دادرسی و افزایش شعب متعارف بهبود یابد.

خلفیان بیان داشت: قضات دادسرا باید بر اساس این سیاست‌ها و با بهره‌گیری از راهکار‌های مؤثر، اهتمام ویژه‌ای در رسیدگی به پرونده‌ها داشته باشند.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای حل‌وفصل برخی پرونده‌ها گفت: در مواردی که امکان مختومه شدن پرونده‌ها از طریق صلح و سازش وجود دارد، باید از ظرفیت شورای حل اختلاف استفاده شود.

در این نشست علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان خوزستان نیز با اشاره به جایگاه دادسرا در فرآیند تحقق عدالت، گفت: دادسرا خط مقدم کشف حقیقت و صیانت از حقوق مردم است و بخش قابل توجهی از کیفیت دادرسی و میزان رضایتمندی عمومی، از مرحله پذیرش و مدیریت اولیه پرونده‌ها در دادسرا شکل می‌گیرد.