ناظر گمرکات کردستان از جابجایی حدود ۶۴۷ هزار تُن کالا به ارزش نزدیک به ۷۸۲ میلیون دلار از مرز‌های رسمی استان در دو ماهه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، امیدی اعلام کرد: درآمد حاصل از این مبادلات نسبت به مدت مشابه سال گذشته تقریبا حدود ۴ برابر افزایش یافته است.

وی ادامه داد : در بخش صادرات نیز حدود ۲۹۸ هزار تُن انواع کالا به ارزش بیش از ۱۰۸ میلیون دلار از گمرکات استان به خارج از کشور صادر شده است.

ناظر گمرکات کردستان با اشاره به مقاصد صادراتی گفت: عراق همچنان در صدر قرار دارد و پس از آن ترکیه، افغانستان، سوریه، آذربایجان، هند، روسیه، کانادا و پاکستان هستند.

امیدی افزود: محصولات کشاورزی، شمش فولادی، ادوات کشاورزی، محصولات باغی و گرانول عمده کالا‌های صادراتی استان را تشکیل می‌دهند.