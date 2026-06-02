به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ مدیر حج و زیارت استان زنجان از بازگشت ۳۷۵ حاجی با سه پرواز از طریق فرودگاه تهران به این استان خبر داد.

رحیم شکری افزود : حاجیان زنجانی طی روز‌های سیزدهم، هفدهم و هیجدهم خرداد سال جاری با سه پرواز از فرودگاه تهران و سپس به صورت زمینی به استان بازمی‌گردند.

وی مسن‌ترین و جوان‌ترین حاجی زنجانی اعزامی به سرزمین وحی امسال را به ترتیب مرد ۸۶ ساله و زن ۲۹ ساله ذکر کرد و گفت: امسال هیچ موردی از فوت زائران در حج تمتع گزارش نشد.

مدیر حج و زیارت استان زنجان با بیان اینکه سهمیه استان زنجان در سال جاری برای اعزام زائران حج تمتع حدود ۱۲۰۰ نفر بود، اضافه کرد: شرایط جنگی موجب کاهش این تعداد شد.

او با بیان اینکه هر سال در شرایط عادی شمار ایستگاه‌های پروازی در کشور برای انتقال و بازگشت زائران افزایشی بود، گفت : امسال به دلیل شرایط جنگی، بازگشت حاجیان در کشور فقط از شش فرودگاه انجام می‌شود.

شکری درباره موضوع سفر عمره نیز خاطرنشان کرد: سفر عمره با پایان یافتن حج تمتع آغاز می‌شود، اما با توجه به شرایط حاکم تاکنون اعلام رسمی در این خصوص صورت نگرفته است.