آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان یزد در سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۵ هزار آزمایش تخصصی قیر و آسفالت را به ثبت رسانده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرپرست امور شعب آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان یزد با تشریح نقش حاکمیتی این مجموعه اظهار داشت: از این حجم عملیات نظارتی، ۱۵ هزار آزمایش به صورت ویژه به طرح‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی اختصاص یافته تا اطمینان حاصل شود که از بطن معادن تا آخرین مرحله تراکم در سطح جاده، هیچ انحرافی از استاندارد‌های فنی رخ نداده است.

مهدی مغانلو با اشاره به حساسیت‌های فنی در اقلیم گرم و خشک یزد خاطرنشان کرد: حتی مقدار جزئی انحراف در میزان درصد قیر یا دانه‌بندی می‌تواند عمر آسفالت را تا حد زیادی کاهش دهد؛ از این رو آزمایشگاه با انجام آزمون‌های پایه مانند درجه نفوذ، نقطه نرمی، کشش، ویسکوزیته قیر، دانه‌بندی و مارشال و همچنین آزمایش‌های پیشرفته‌ای نظیر خزش دینامیکی و مدول برجهندگی، دقیق‌ترین ارزیابی‌های مهندسی را ارائه می‌دهد.

سرپرست امور شعب آزمایشگاه یزد با تاکید بر اینکه انجام آزمایش‌های تخصصی، یک سرمایه‌گذاری راهبردی برای پایداری زیرساخت‌هاست، تصریح کرد: آزمایش‌های تخصصی، شناسنامه فنی راه‌ها هستند و بدون آنها، پایداری جاده در برابر ترافیک و اقلیم، تنها یک ادعای بدون پشتوانه خواهد بود.

وی افزود: آزمایشگاه یزد با نگاهی عدالت‌محور، تمامی طرح‌های را با استاندارد‌هایی واحد پایش می‌کند تا از معابر محلی و محله‌ای تا بزرگراه‌های اصلی، همگی از دوام و کیفیتی مشابه برخوردار شوند. خروجی این ۲۵ هزار آزمون، به عنوان سندی فنی و بی‌طرفانه، مسیر تصمیم‌گیری آگاهانه را برای کارفرمایان برای اصلاح طرح، تعویض مصالح یا تایید اجرا روشن می‌سازد تا در نهایت، جاده‌هایی ایمن و مقاوم در برابر بار ترافیکی و اقلیم سخت استان یزد برای بهره‌مندی شهروندان فراهم آید.