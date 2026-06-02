فرماندار سنندج از کندی اجرای طرحهای آسفالت راههای روستایی در این شهرستان انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سجادی در نشست بررسی پروژههای راه روستایی اعلام کرد: سال گذشته در مجموع ۹۰ کیلومتر از راههای روستایی استان آسفالت شده که سهم شهرستان سنندج تنها ۲ کیلومتر بوده است.
وی با اشاره به وجود ۳۰۰ کیلومتر راه روستایی خاکی در سنندج، این وضعیت را نامناسب برای مرکز استان کردستان عنوان کرد.
در این جلسه همچنین تأکید شد که با وجود اختصاص ۳۰ درصد از اعتبارات استانی به راههای روستایی، روند پیشرفت پروژهها متناسب با منابع و مطالبات مردم نبوده است.
در پایان این نشست، وضعیت پروژههای راه روستایی بررسی و بر تسریع در اجرای طرحها و استفاده از ظرفیتهای موجود تأکید شد.