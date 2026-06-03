مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان گفت: بر اساس پیش بینی‌ها مصرف برق در استان تابستان امسال از ۸۰۰ مگاوات به ۲ هزار و ۴۰۰ مگاوات در اوج گرما خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مسعود صادقی خمامی گفت: در پی آسیب‌های وارده به زیرساخت‌های صنعت برق کشور در جنگ رمضان، پیش‌بینی می‌شود تابستان امسال، مصرف انرژی برق در گیلان با افزایش ۳۰۰ درصدی، از ۸۰۰ مگاوات به ۲ هزار و ۴۰۰ مگاوات برسد که لزوم مصرف بهینه انرژی در این بازه زمانی نقش موثری در پایداری شبکه خواهد داشت.

وی با اشاره به پیش بینی افزایش ۱۶۰۰ مگاواتی و فشار مضاعفی که بر شبکه وارد خواهد شد، افزود: برای مدیریت مصرف، وزارت نیرو طرح «قرار همدلی» را با همکاری بخش‌های آب و گاز کلید زده است.

وی با تأکید بر جایگاه راهبردی رسانه‌ها در تشویق شهروندان به رعایت الگوی مصرف برق، افزود: در شرایط کنونی که کشور با ناترازی انرژی رو‌به‌رو است، از رسانه‌ها می‌خواهیم که با همراهی و همدلی با مخاطبان به عنوان سرمایه های اجتماعی، برای مدیریت مصرف انرژی تلاش کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان در تبیین مفهوم مدیریت مصرف، گفت: مدیریت مصرف به معنای استفاده درست از انرژی و تنظیم دمای کولر روی دمای آسایش، یعنی ۲۵ درجه سانتی‌گراد است که می‌تواند منجر به کاهش قابل توجه بار در شبکه شود.

صادقی خمامی در پایان با اشاره به استفاده از کنتور‌های هوشمند برای رصد بدمصرف‌ها، از برگزاری برنامه بازدید رسانه‌ها از طرح‌های زیرساختی صنعت برق استان در آینده نزدیک خبر داد.