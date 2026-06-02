امیر قلعهنویی با اعتماد به امیرمحمد رزاقنیا، نام او را به عنوان جوانترین بازیکن تاریخ ایران در ادوار جام جهانی ثبت کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،قرار گرفتن نام امیرمحمد رزاقنیا در فهرست نهایی تیم ملی برای جام جهانی، تنها یک انتخاب فنی نیست؛ تصمیمی است که میتواند نشانهای از نگاه آیندهنگرانه کادر فنی به نسل جدید فوتبال ایران باشد.
هافبک جوان متولد ۲۲ فروردین ۱۳۸۵ که با ۲۰ سال و دو ماه سن، عنوان جوانترین بازیکن تاریخ فوتبال ایران در ادوار جام جهانی را به خود اختصاص داده است و دعوت او به جام جهانی میتواند نمونهای از اعتماد سرمربی تیم ملی به بازیکنانی باشد که توانایی حضور در بالاترین سطح فوتبال دنیا را دارند.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که کادر فنی برای انتخاب هر بازیکن حساسیت ویژهای داشته و برخی محدودیتها نیز در انتخاب فهرست ۲۶ نفره نهایی جام جهانی دخیل بود. حضور یک بازیکن ۲۰ ساله در چنین فهرستی نشان میدهد رزاقنیا توانسته در تمرینات و مسابقات گذشته نظر مثبت کادر فنی را جلب کند و شایستگی حضور در این جمع را به دست آورد.
فوتبال ایران برای حفظ جایگاه خود در آسیا و رقابت با قدرتهای رو به رشد قاره، بیش از هر زمان دیگری به جوانگرایی هدفمند نیاز دارد. استفاده از استعدادهای جوان در کنار حفظ ستونهای باتجربه تیم، یکی از اصولی است که بسیاری از تیمهای موفق جهان نیز آن را دنبال میکنند. دعوت از رزاقنیا را میتوان در همین چارچوب ارزیابی کرد.
شاید سالها بعد، ثبت نام امیرمحمد رزاقنیا به عنوان جوانترین بازیکن تاریخ فوتبال ایران در جام جهانی، تنها یک آمار و رکورد نباشد؛ بلکه نقطه آغاز مسیر فوتبالی بازیکنی باشد که نخستین گام بزرگ خود را با اعتماد امیر قلعهنویی در مهمترین صحنه فوتبال جهان برداشته است.