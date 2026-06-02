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استاندار هرمزگان از ساخت یادمان و موزه دفاع مقدس در محل مدرسه شجره طیبه میناب در آینده نزدیک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز خلیج فارس، محمد آشوری در نشست ستاد استانی میناب گفت: در گلزار شهدای میناب هم، فرهنگسرا با مشارکت آستان قدس رضوی و شش مدرسهی دیگر نیز با نام شجره طیبه در این شهرستان ساخته میشود.
استاندار هرمزگان همچنین از تدوین برنامههای جامع توسعه بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت در این شهرستان خبر داد و گفت: ساخت بناهای فرهنگی و هنری با نام شجره طیبه در این شهرستان در دستور کار قرار دارد.
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