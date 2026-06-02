استاندار هرمزگان گفت: ساخت یادمان و موزه دفاع مقدس در محل مدرسه شجره طیبه میناب در دستور کار است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز خلیج فارس، محمد اشوری در نشست ستاد استانی میناب گفت: در گلزار شهدای میناب هم فرهنگسرا با مشارکت استان قدس رضوی ساخته میشود.
وی گفت: شش مدرسهی دیگر هم با نام شجره طیبه در این شهرستان ساخته میشود.
همچنین ساخت بناهای فرهنگی و هنری با نام شجره طیبه در این شهرستان در دستور کار قرار دارد.
استاندار هرمزگان همچنین از تدوین برنامههای جامع توسعه بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت در این شهرستان خبر داد.