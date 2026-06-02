مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان گفت: ۶ مدرسه نیمه تمام سایتهای مسکن مهر این استان با اعتبار سازمان ملی زمین و مسکن در حال تکمیل که عملیات اجرایی دو مدرسه پایان یافته است.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صدا و سیما، سیدمحمد حسینی طباطبایی، مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان گفت: ۶ مدرسه نیمهتمام در سایتهای مسکن مهر استان سمنان از محل اعتبارات سازمان ملی زمین و مسکن و با اعتبار بیش از یک هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال در حال تکمیل است.
حسینی طباطبایی افزود: تأمین اعتبار این ۶ مدرسه از ابتدای سال ۱۴۰۴ و در راستای تحقق عدالت آموزشی آغاز و تاکنون مدرسه رستمزاده در سمنان و مدرسه باهنر در گرمسار به طور کامل تکمیل شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان گفت: چهار مدرسه دیگر نیز با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد در دست اجراست و پیشبینی میشود تا پایان شهریورماه امسال، این مدارس نیز آماده میزبانی از دانشآموزان شوند.
حسینی طباطبایی به توسعه فضاهای آموزشی در سایتهای طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: علاوه بر تکمیل مدارس نیمهتمام مسکن مهر، تفاهمنامه احداث ۳۹ مدرسه در سایتهای نهضت ملی مسکن استان با سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس منعقد شده است تا خدمات روبنایی مورد نیاز در این سایتها فراهم شود.
وی تصریح کرد: از هفته گذشته عملیات گودبرداری یک مدرسه در شهرک ۱۲/۶ هکتاری کوهسار سمنان آغاز شده و بهزودی شاهد آغاز عملیات اجرایی احداث یک مدرسه دیگر در سایت ۲۳ هکتاری نور خواهیم بود.