به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در اطلاعیه روابط عمومی شرکت گاز استان آمده است؛ به اطلاع شهروندان شهرستان کارون می‌رساند: به منظور توسعه شبکه گازرسانی جدید، جریان گاز منطقه_شریعتی۲، از خیابان شریعتی چهارم تا دوازدهم در روز چهارشنبه ۱۳ خردادماه از ساعت ۸ صبح تا ۲۰ همان روز قطع خواهد شد.

از مشترکان درخواست می‌شود در طول مدت یاد شده از دستکاری تجهیزات اندازه گیری (کنتور و رگولاتور) منازل و اماکن خودداری و شیر‌های مصرف داخلی را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط مامورین امداد گاز ۱۹۴ به حالت بسته نگه دارند.