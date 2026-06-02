پخش زنده
امروز: -
براساس اعلام شرکت گاز خوزستان، جریان گاز طبیعی در کوی شریعتی دو در شهرستان کارون قطع خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در اطلاعیه روابط عمومی شرکت گاز استان آمده است؛ به اطلاع شهروندان شهرستان کارون میرساند: به منظور توسعه شبکه گازرسانی جدید، جریان گاز منطقه_شریعتی۲، از خیابان شریعتی چهارم تا دوازدهم در روز چهارشنبه ۱۳ خردادماه از ساعت ۸ صبح تا ۲۰ همان روز قطع خواهد شد.
از مشترکان درخواست میشود در طول مدت یاد شده از دستکاری تجهیزات اندازه گیری (کنتور و رگولاتور) منازل و اماکن خودداری و شیرهای مصرف داخلی را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط مامورین امداد گاز ۱۹۴ به حالت بسته نگه دارند.