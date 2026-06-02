به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدجعفر زارع خوشدل، به مناسبت عید سعید غدیر، شعری سروده است.

غدیری ها به پا خیزید، اکنون هم علی تنهاست

سقیفه باز در فکر شکست حضرت مولاست

علی در قامت خورشید ِ پشت ابر پنهان است

ستم بر شیعیانش روز و شب از سوی آمریکاست

جلودار قیام حضرت خورشید ایران است

ولایت پایگاه ِ عشق ِ حق،سرتاسر دنیاست

جهان می سوزد از کردار زشت صهیونیزم هار

از آمریکا و اسرائیل جنگ و فتنه ها بر پاست

زده برهم خروش جانفدا اوضاع ِ اسرائیل

ترامپ خیره سر،خونین دل از نوباوه ی زهراست

شده مبعوت با عشق خدایی مردم ایران

چنان سیل خروشان جاری و فعال و بی پرواست

تجاوز کار خود را سخت در تحقیر می بیند

به دنبال دروغ و خدعه و تحریف،با غوغاست

اگر آن روزگاران شامیان خصم علی بودند

کنون از شامیان بدتر به رویارویی ِ آقاست

بپاخیزید و بشکافید قلب دشمن مکار

به جشن آیید با عشقی که عشق خامنه ای هاست

نفاق و ظلمت و تزویر دشمن را به هم کوبید

چنان که خون ایرانی به ضد خصم در گرماست

نبرد آخر حق است با باطل،علی حق است

علی اعلاست،او مولاست،عالم با علی زیباست

ظهور حضرت خورشید نزدیک است،شکی نیست

جهانی خوشدل از پیروزی فوج مسلمان هاست

غدیری ها؛ سکوت و سازش و تسلیم جایز نیست

بپاخیزید محکم تر،بدون شک خدا با ماست