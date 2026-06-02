مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم از انتشار و رونمایی نخستین کتاب با محوریت شهدای دفاع مقدس سوم با عنوان درنا‌های قصه میناب در قم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمدرضا سوقندی با اشاره به اینکه این کتاب نخستین کتاب ویژه جنگ رمضان و شهدای میناب در قم است، گفت: این کتاب با تلاش یک ماهه زوج خبرنگار قمی آقای احمد ظهرابی جمکرانی و خانم حمیده زند، گردآوری و منتشر شده است.

وی افزود: کتاب درنا‌های قصه میناب با الهام از حوادث سه ماه گذشته در کشور و با محوریت شهادت کودکان مدرسه شجره طیبه میناب، در ۸ داستان محوری و کوتاه کودکانه به نگارش درآمده است.

آئین رونمایی از این کتاب امروز با حضور خانواده شهداء دفاع مقدس سوم و اقشار مختلف مردم در مقتل الشهدا دروازه ری قم برگزار شد.