پخش زنده
امروز: -
کشاورزان مرودشتی امسال ۱۴ هزار هکتار از زمینهای کشاورزی خود را به کشت خاکشیر اختصاص دادهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، خاکشیر زراعتی کم توقع و با شوری و خشکی مقاوم است و تداوم خشکسالی و کاهش منابع آبی باعث شده است که کشاورزان مرودشتی خاکشیر را جایگزین برنج، ذرت و دیگر زراعتهایی پر آب بر کنند.
۹۸ درصد خاکشیرهای مرودشت فقط با آب باران به مرحله برداشت رسیده است.
این گیاه در تناوب زراعی بسیار مفید است و تا چند روز آینده ۸ هزار تن خاکشیر مرودشت به بازار عرضه خواهد شد.
مرودشت مهمترین شهرستان تولید کننده خاکشیر کشور محسوب میشود و عدم خرید تضمینی، عدم صادرات و قیمت پایین مهمترین مانع توسعه این زراعت مفید در این شهرستان است.