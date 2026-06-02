به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، خاکشیر زراعتی کم توقع و با شوری و خشکی مقاوم است و تداوم خشکسالی و کاهش منابع آبی باعث شده است که کشاورزان مرودشتی خاکشیر را جایگزین برنج، ذرت و دیگر زراعت‌هایی پر آب بر کنند.

۹۸ درصد خاکشیر‌های مرودشت فقط با آب باران به مرحله برداشت رسیده است.

این گیاه در تناوب زراعی بسیار مفید است و تا چند روز آینده ۸ هزار تن خاکشیر مرودشت به بازار عرضه خواهد شد.

مرودشت مهم‌ترین شهرستان تولید کننده خاکشیر کشور محسوب می‌شود و عدم خرید تضمینی، عدم صادرات و قیمت پایین مهم‌ترین مانع توسعه این زراعت مفید در این شهرستان است.