عضو هیئت مدیره انجمن سازههای فولادی ایران گفت: تولیدکنندگان سازههای فولادی ظرفیت تولید دو میلیون تنی خود را با وجود شرایط جنگی حفظ کردهاند.
احمد کرمی راد در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما درباره حفظ ظرفیتهای تولید سازههای فولادی افزود: طبق آخرین آمار حدود ۶۰۰ کارخانه از وزارت صنعت، معدن و تجارت پروانه بهره برداری دریافت کردهاند که بیش از نیمی از این کارخانهها در سراسر کشور فعالاند و سازههای فلزی تولید میکنند.
وی گفت: ظرفیت تولید سازههای فولادی در کشور، سال گذشته دو میلیون تن بود که این ظرفیت با وجود شرایط جنگی نیز حفظ شده است و در این مدت نیز هر طرحی که دولت تعریف کرده است ما با همکاری و تعامل صد در صدی خدمت رسانی کردهایم.
عضو هیئت مدیره انجمن سازههای فولادی ایران درباره فعالیت واحدهای تولیدی با نصف ظرفیت نیز افزود: یکی از دلایل اصلی فعالیت واحدهای تولیدی با نصف ظرفیت سازههای فولادی، کاهش بودجههای عمرانی است چرا که کارفرمای اصلی ما در کشور دولت است که با توجه به شرایط تحریمی و شرایط جنگی کشور بودجههای عمرانی با کاهش مواجه میشود.
وی گفت: یکی از صنایعی که در بحث توسعه زیرساختها و ساخت و ساز میتواند به دولت کمک کند، تولید کنندگان سازههای فلزی هستند.
کرمی راد افزود: دلیل دیگرغیر فعال شدن بخشی از تولید کنندگان سازههای فولادی، مشکلاتی است که در بخش صادرات دارند که البته این مباحث ربطی به شرایط جنگی کشور ندارد و از قبل این مباحث و مشکلات وجود داشته است.
وی ادامه داد: البته یک بخشی نیز به خاطر کمبودی است که در تامین مواد اولیه دارند.
عضو هیئت مدیره انجمن سازههای فولادی ایران گفت: اگر دولت بودجه عمرانی خود را توسعه بدهد و این مسئولیت (توسعه زیرساخت ها) را روی دوش بخش خصوصی و تولید کنندگان سازههای فلزی بگذارد، ما این ظرفیت و آمادگی را داریم که زیرساختهای کشور را توسعه بدهیم.
وی افزود: تولید کنندگان سازههای فولادی همانند اتوبوس چهل نفرهای هستند که اکنون با بیست نفر حرکت میکند و ۲۰ صندلی خالی دارد. این یک پیام به دولت دارد که در بحث توسعه زیرساخت ها، میتواند روی این صنعت حساب باز کند.
کرمی راد گفت: بویژه که اکنون با توجه به خرابیهای که ناشی از جنگ تحمیلی اتفاق افتاده، سازههای فلزی به لحاظ سرعت عمل در احداث بناها و زیربناها میتواند، در انجام این ماموریت به کمک دولت و بازسازی زیرساختهای کشور بیایید.
وی افزود: ما در حداقل زمان ممکن میتوانیم طبق روال گذشته سازندگی را انجام دهیم، چه بسا نوسازی هم در برخی موارد اتفاق بیفتد.
عضو هیئت مدیره انجمن سازههای فولادی ایران گفت: اکنون خیلی از پلهایی که با حملات دشمنان در جنگ آسیب دیدهاند، برخی از آنها پلهای چند ده ساله بودند و اکنون که آسیب دیدهاند نیاز به نوسازی دارند.
وی افزود: اکنون خیلی از پلهای ریلی و پلهای ماشین رو را با سازههای فلزی میسازند و نصب میکنند که خیلی از این پلها نیز با سرعت به بهره برداری رسیده است که خود این نیز نشان از ابرقدرتی ما دارد.
کرمی راد گفت: این که گفته میشود ما در تولید فولاد ابرقدرتیم، واقعا شعار نیست، وقتی درعرض یک ماه زیرساختهای اساسی کشور که مورد حمله قرار میگیرد، به چرخه تولید برمی گردد، این موفقیت جز با دانش و قدرت به دست نمیاید.
وی درباره موانع تامین مواد اولیه نیز افزود: بیشتر گلایهای که تولید کنندگان سازههای فلزی دارند، سازوکاری است که در سامانه بهین یاب و سازمان بورس کالا برای تامین مواد اولیه وجود دارد.
عضو هیئت مدیره انجمن سازههای فولادی ایران گفت: این چرخه معیوب است، چون در طول ماه سهمیه ثابتی را برای واحدهای تولیدی در نظر میگیرند که نحوه فعالیت کارخانههای تولیدی سازههای فلزی با بقیه زنجیره تولید فولاد متفاوت است.
وی افزود: به طور مثال فولاد مبارکه یا خیلی از کارخانههای فولادی که نورد کار هستند، اینها ظرفیت سالیانه دارند و این ظرفیت سالیانه را تقسیم بر ظرفیت ماهیانه میکنند و مواد اولیه را مشخص میکنند و تحویل میدهند.
کرمی راد گفت:، اما کارخانههای تولید سازه فلزی سفارشی محوراند و ممکن است شش ماه براساس قراردادها و سفارشهای که دریافت کردهاند، با حداکثر ظرفیت تولید کنند و در شش ماه دیگر با پنجاه درصد ظرفیت کار کند.
وی افزود: بنابراین آن چیزی که در ساز و کار سازمان بورس است، سهمیه متوسطی را در نظر میگیرند و همان را ارائه میکند که آن متوسط مورد نظر بورس در زمان فعالیت با حداکثر ظرفیت کفاف نمیدهد؛ بنابراین باید بریم کالا را از بازار آزاد و با قیمتهای بیشتر تامین کنیم، در شش ماهه دوم نیز ممکن است مازاد باشد.
عضو هیئت مدیره انجمن سازههای فولادی ایران گفت: سوال دیگهای که وجود دارد این است که ما به یک همکاری با صنایع بالادستی احتیاج داریم تا سوداگریها رو جمع کنیم.
وی افزود: اکنون همین ورقهای فولادی یا مقاطعی که در بازار وجود دارد و تامین میشود. سوال این است که این ورقها به چه شکلی به بازار آزاد رفته است. این موضوع را باید با هم باید حل کنیم.
کرمی راد گفت: یکی از اتفاقاتی که شاید این دو تا جنگ به عنوان یک تمرین بین ما ایجاد کرد این بود که منتظر نباشیم که یک نفر از دولت و وزارت صمت بیاد و کارها را انجام دهد.
وی افزود: خودمان آستین بالا بزنیم و راهکار پیدا کنیم و کارها را خودمان انجام دهیم که مواد اولیه ما با قیمت معقول تامین شود چرا که در نهاید سود آن نصیب مردم میشود.
عضو هیئت مدیره انجمن سازههای فولادی ایران گفت: وقتی مواد اولیه مورد نیاز آخر زنجیره فولاد به این صورت معیوب تامین میشود، خسارت آن را دولت میدهد، چون کارفرما و مشتری اصلی ما دولت است و یا مردم است.
وی افزود: اگر این موضوع اصلاح نشود ما به طور دائم تورمهای را در سازهها، مسکن، در تولید کارخانهها و پالایشگاهها خواهیم داشت. تقاضای که ما از فولاد سازها داشتیم این بود که بیایید بر اساس قرارداده ایی که منعقد میشود سهمیه اختصاص بدید.
کرمی راد گفت: به طور مثال فرض کنید کارخانههای تولید کننده سازه فولادی امروز با فولاد خوزستان قرارداد منعقد کرده تا قسمتهای آسیب دیده آن را ترمیم کند. این تولید کننده قرارداد را ببره فولاد مبارکه یا سایر فولادسازها و متناسب با آن فولاد دریافت کند. حالا در قبال ال سی و یا خریدهای نقدی و اعتباری که دارد. در نتیجه این عملکرد باعث میشود حداقل ۱۰ تا ۲۰ درصد هزینه تمام شده تولید پایین بیایید و کالای ما را رقابتی پذیرتر کند.
وی افزود: حتی تو بحث صادرات ما میتوانیم بهتر رقابت کنیم، چون بالاخره میتوانیم از این مزیت که تمام زنجیره را در اختیار داریم بهره ببریم و به محصول نهایی قیمت بهتری رو تخصیص بدهیم و رقابت بهتر تو مناقصات بین المللی داشته باشیم.
عضو هیئت مدیره انجمن سازههای فولادی ایران درباره نحوه عرضهها در بورس نیز گفت: متاسفانه کارخانههای که سازه فولادی تولید میکنند، عموما سازگاری با این نحوه عرضه فولاد در بورس ندارند.
وی افزود: آن چیزی که اکنون در داخل کشور تحت عنوان تولید سازههای فولادی مصرف میشود، زیر شش درصد تولید فولاد مبارکه است و شاید همین آمار و ارقام نشان بدهد که این بمبارانها به صورت واقعی و جدی درمصرف داخلی ما تاثیری ندارد.
کرمی راد گفت: بنابراین انتظار تولید کنندگان این بود که حداقل فولاد مبارکه برای اینکه جو بازار را در دوران بعد از جنگ آرام کند حداقل با عرضهها را باهمان قیمت قبل ازعید گشایش میکرد و قیمتهای پایه را در بورس کالا ۸۵ هزار تومان تعیین نمیکرد.
وی افزود:، چون خیلی از نورد کاران فولادی این کار را کردند و با قیمتهای پارسال در بورس کالا گشایش کردند و حتی در ایام فروردین ماه با همان قیمت پارسال فروش انجام دادند. در واقع میتوان گفت که اموال خود را در راه کشور ایثار و بخشش کردند.
عضو هیئت مدیره انجمن سازههای فولادی ایران گفت: ما انتظار داشتیم فولاد مبارکه عرضهها را با قیمت قبل از تعطیلات انجام دهد، اما فولاد مبارکه با ۸۵ هزار تومان عرضه کرد که ۸۵ هزار تومان با نحوهای که برای ال سی، خرید اعتباری و نقدی چیدمان کرده بود، وقتی نرخ بهره را محاسبه و دخیل میکردی در زمان تحویل قیمت بالای صد هزار تومان تمام میشد حتی ۱۰۵ تا ۱۱۰ هزار تومان نیز قیمتها افزایش پیدا میکرد که در اینجا آن انتظاری که تولیدکنندگان زنجیره نهایی فولاد داشتند برآورده نشد.
وی افزود: به طور قطع فولاد مبارکه نیز در بحث عرضه دلایل منطقی و محدودیتهای خودش را دارد، چون دراین مدت تولید کنندگان بالادست فولاد تو میدان بودند و برای تامین نیاز بازار تلاش میکردند، اما این انتظار تولید کنندگان زنجیره پایین دست بود و فولاد مبارکه میتوانست در این خصوص در بازار، قیمت سازی و تورم بازار را به نوعی خنثی کند یا افزایش قیمتها را به صورت پلکانی کند که فشاری به صنعت پایین دستی نیاید.
کرمی راد گفت: اکنون اخلالی که در ۱۰ - ۱۱ میلیون تن تولید فولاد کشور اتفاق افتاد، این گونه نیست که کل زنجیره دچار اشکال شده و یا تولید از بین رفته باشد بلکه ما یک نظام سنتی عرضه و تقاضا داشتیم که سنگ آهن به یک جای میرفت شمش به جای دیگری که اکنون قسمتهای از این زنجیره که آسیب دیده است، باید جایگزین شود.
وی افزود: اکنون نیز اگرچه بخشی از واحدهای تولیدی فولاد کشور آسیب دیده است، اما با این حال در کمتر از یک ماه همان چرخه فولاد کشور که قسمتهای از آن آسیب دیده را ترمیم کردیم. خیلی از پلهای آسیب دیده را ترمیم کردیم، اکنون نیز خیلی از قسمتهای فولادسازی در حال بازگشت به خط تولید
هستند.
عضو هیئت مدیره انجمن سازههای فولادی ایران گفت: اکنون نیز اگر آرامش و ثبات به تولید کشور برگردد ما زیر یک سال رکورد قبلی را میزنیم.
وی افزود: ضمن اینکه این بخشهای از تولید فولاد که آسیب دیده است هیچ ربطی به تامین فولاد مورد نیاز داخل کشور ندارد و ما این مقدار از فولاد را به عنوان مازاد صادرات میکردیم یعنی آن بخش از فولاد که به مصرف داخلی میرسید اصلا آسیب ندیده است.
کرمی راد گفت: برهمین اساس مردم، صنایع و مصرف کنندگان ما انتظار داشتند که فولاد با قیمتهای قبلی تامین شود چرا که مصرف داخلی ما در سازههای فولادی زیر ۱۰ درصد به عبارتی ۶ درصد است که مربوط به فولاد مبارکه است.
وی افزود: ما این همه فولادساز داریم، مگر چقدر فولاد ما آسیب دیده است، ما باید این موضوع را بهتر مدیریت میکردیم. ما اینجا یک اشکالی داشتیم که امیدوارم این روند اصلاح شود که البته در عرضه آخر نیز دوباره قیمت را به ۸۷ یا ۸۹ هزار تومان افزایش دادند. دوباره قیمتها را از ۸۹ هزار تومان به ۸۵ هزار تومان کاهش دادند هرچند که دراین چرخه نیز خیلی از تولید کنندگان سازههای فلزی خرید نکردند.
عضو هیئت مدیره انجمن سازههای فولادی ایران با بیان اینکه برای بهبود فراینده ساز و کار بهین یاب و بورس باید از تشکلهای فولادی کمک بگیرند گفت: اکنون نورد کاران فولادی، فولاد سازان، تولیدکنندگان سازههای فلزی همه تشکل دارند باید از این تشکلها کمک تخصصی و مشاوره بگیرند و بخشی از مسئولیت را به آنها واگذار کنند و از آنها بخواهند ممیزی کنند. خوب این خیلی تاثیر گذار است و به طور قطع در قیمت تمام شده محصول و نحوه عادلانه توزیع کالا نیز تاثیر بسزایی خواهد داشت.
وی افزود: به هر حال این جنگ تحمیلی درس بزرگی به ما داد و من فکر میکنم بهترین محصولی که شاید باید بتوانیم از این اتفاق بگیریم و بیشترین بهرهای از آن نصیب کشور و ملت میشود، اتحادی است که در تمام قسمتها زیر پرچم ایران و زیر محوریت وطن رخ داد.
کرمی راد گفت: ما این را در صنعت به فال نیک میگیرم و آن طوری که این روزها میبینم صنعتگرا به هم نزدیک شدن با هم تعامل میکنند، شاید نتیجه اش در آینده بسیار نزدیک رونق رشد شاخصها و ثبت رکوردهای جدیدی باشد که تو این زنجیره اتفاق میافتد.