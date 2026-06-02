مدیرکل راه و شهرسازی گلستان بر ضرورت برخورد قاطعانه با متصرفین اراضی دولتی و همچنین تسریع در فرآیند اخذ اسناد مالکیت برای این اراضی تأکید کرد و خواستار همکاری مشترک با سایر دستگاه‌های ذیربط شد.

به گزارش گروه مسکنو شهرسازی خبرگزاری صدا و سیما، نشست تخصصی بررسی وضعیت اراضی دولتی به ریاست سید محمد حسینی، مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان، برگزار شد.

در این جلسه، راهکارهای صیانت از اراضی دولتی و برخورد با متصرفین مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. حسینی بر لزوم برخورد قاطعانه با هرگونه تصرف غیرقانونی تأکید کرد و خواستار اقدام فوری قانونی برای رفع تصرف در اراضی دارای سند شد.

وی همچنین از تعامل و همکاری مشترک با اداره‌کل منابع طبیعی برای شناسایی و برخورد با متصرفین اراضی فاقد سند خبر داد.

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان بر اهمیت تثبیت مالکیت دولت و تسریع در اخذ اسناد مالکیت اراضی فاقد سند تأکید کرد.

این امر از طریق برگزاری نشست‌های چندجانبه و هم‌افزایی با ادارات کل ثبت اسناد و املاک، منابع طبیعی و دادستانی مرکز استان پیگیری خواهد شد.