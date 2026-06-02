فرماندار نمین با اشاره به فعالیت بیش از ۱۰ هزار نیروی کار در واحدهای صنعتی و تولیدی و همچنین کلنگزنی شهرک تخصصی انرژی خورشیدی با ۱۰۰ هکتار وسعت، این شهرستان را از قطبهای مهم تولید، کسب و کار و اقتصاد در استان اردبیل اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مهران امانی روز سه شنبه اظهار کرد: این شهرستان از قطبهای تولید و کسب و کار در استان محسوب میشود و یکی از شهرکهای صنعتی اردبیل با ۱۰ هزار نیروی کار در جغرافیای شهرستان نمین واقع شده است.
وی افزود: باطری، ورقهایام دی اف و فولاد و تولیدات دیگر از جمله نتایج فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی در شهرستان نمین است و به خارج از کشور نیز صادر میشود و به تازگی کلنگ شهرک تخصصی تولید انرژیهای تجدیدپذیر یا خورشیدی نیز با ۱۰۰ هکتار زمین در نمین به زمین زده شد.
فرماندار نمین ادامه داد: شهرستان نمین برای سرمایه گذاری در حوزههای مختلف بسیار مستعد است و به لحاظ بازگشت تضمینی سرمایه، بیش از ۲۰ سرمایه گذار بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و کارآفرینی در حوزههای نیروگاه خورشیدی متقاضی هستند.
امانی گفت: برای توسعه کسب و کارهای خانگی و احیا و ترویج مشاغل سنتی و صنایع دستی ارزش و اهمیت زیادی قائل هستیم و با اعطای تسهیلات بانکی مناسب از فعالان و هنرمندان و صنعتگران این حوزه پشتیبانی میکنیم.
وی اضافه کرد: در حوزه توسعه مسکن و طرح جوانی جمعیت نیز پروژههای خوبی با پیشرفت فیزیکی مناسب در شهرستان نمنی در حال اجراست.