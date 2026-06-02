به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عزیز مرداس با تبریک دهه ولایت و امامت اظهار داشت: هزار و ۵۰۰ برنامه در قالب ۱۵۰ عنوان ویژه‌برنامه به مناسبت عید سعید غدیر خم با مشارکت ۱۰۰ موکب، ۱۰۰ مسجد و حسینیه و ۱۶۰ گروه جهادی در دزفول تدارک دیده شده است.

وی افزود: همچنین افزون بر ۱۲۰ هزار پرس غذای غدیری با اولویت مناطق محروم پخت و توزیع خواهد شد.

مرداس به اجرای بیش از ۱۰ کاروان خودرویی در سطح شهر به مناسبت عید غدیر اشاره و بیان کرد: راه‌اندازی پست سفیر غدیر برای ثبت و انعکاس برنامه‌ها، برگزاری میهمانی پنج کیلومتری با حضور ۴۰ موکب از میدان رودبند تا فلکه موشک، اجرای پنج خطبه عقد در چایخانه امام رضا (ع)، برپایی مراسم ازدواج ۲۰ زوج جوان در آستان متبرک سبزقبا و اجرای برنامه‌های حمایتی و معیشتی، از دیگر برنامه‌های تدارک‌دیده شده به مناسبت عید غدیر است.

سرپرست فرمانداری ویژه دزفول ادامه داد: برنامه‌های خیابانی، ورزشی و جشن‌های مردمی نیز در نقاط مختلف شهرستان از جمله صفی‌آباد، مدرس، مهاجرین، شهید بهشتی، دهنوباقر و سیدنور به مناسبت عید سعید غدیر خم در حال برگزاری است.

مرداس تصریح کرد: اغلب این برنامه‌ها با مشارکت مردمی تدارک دیده شده است و اجرا خواهد شد.

پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ مصادف با ۱۸ ذی‌الحجه، عید غدیر خم است؛ این عید یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین اعیاد مذهبی در فرهنگ اسلامی است که در روز ۱۸ ذی‌الحجه رخ داد. در این روز، پیامبر اسلام (ص) در بازگشت از آخرین حج خود در محلی به نام «غدیر خم»، حضرت علی (ع) را به عنوان جانشین و امام پس از خود معرفی کردند و با جمله معروف «مَنْ کُنْتُ مَوْلاهُ فَهذا عَلِیٌّ مَوْلاهُ» بر ولایت و امامت ایشان تاکید ورزیدند.

این مناسبت که به «عید الله اکبر» نیز شهرت دارد، از نظر شیعیان نماد تداوم رسالت در قالب امامت و تعیین مسیر هدایت امت پس از پیامبر اکرم (ص) محسوب می‌شود و همواره با آیین‌هایی همچون جشن، دید و بازدید و اطعام گرامی داشته می‌شود.