رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد از اجرای طرح ساخت و نصب تمثال مطهر ۲۴ شهید شاخص استان در ورودی‌های شهر میراث جهانی یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدسعید کاشفی با اشاره به اجرای طرح ساخت و نصب تمثال مطهر ۲۴ شهید شاخص استان در ورودی‌های شهر یزد گفت: این اقدام به منظور زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای والامقام و ارج نهادن به مقام شامخ این سرافرازان تاریخ انجام شده است.

وی افزود: برای انتخاب این طرح، هفت پیشنهاد توسط کمیته‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت طرح حاضر که برگفته از مفاهیمی، چون قطره خون، گل لاله، گلبرگ و پروانه می‌باشد، برای اجرا در ورودی‌های شهر یزد انتخاب شد.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد با بیان اینکه موقعیت مکانی و جانمایی این تابلو‌ها در انتخاب نوع طرح اهمیت داشته است، تصریح کرد: هر یک از این تابلو‌ها با ابعاد ۶ متر عرض و با ارتفاع ۵ متر با قابلیت دید در شب و به‌صورت چندلایه طراحی شد که مجموع اعتبار اجرای این ٨ تمثال ٢۴ میلیارد ریال شده است.

رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری با بیان این‌که این تمثال‌ها در مسیر ورودی شهر یزد از سمت بلوار آیت الله فقیه خراسانی، نصب شده است، ادامه داد: در آینده‌ای نزدیک در دو بلوار آیت الله مصباح یزدی و بلوار آیت الله مدرسی نیز تمثال مبارک شانزده شهید دفاع مقدس نیز نصب خواهد.