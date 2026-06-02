پخش زنده
امروز: -
لباس محلی گُلُ پولَکِ گراشی هنر دستان بانوان گراشی در منطقه جنوب استان فارس است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، پژوهشگر و محقق تاریخ شهرستان گراش گفت: در شهرستان گراش بیش از پنج نوع لباس محلی زنانه وجود دارد که لباسهای یَلی، پیش چینی، دوره چینی، گُوانی و گُلُ پیلَکِه از آن جمله هستند.
عبدالعلی صلاحی افزود: لباس گل و پولک از لباسهای متفاوت و در منطقه جنوب ایران منحصربهفرد است.
او افزود: پرونده این لباس برای ثبت در فهرست آثار معنوی و ملی به نام گراش ارسال شده است.
صلاحی در معرفی این لباس محلی گفت: این لباس عمدتا با پارچه سفید دوخته میشود و با دو هنر زرتشتی دوزی و سیاهدوزی که در گویش محلی به آن سیئَک دوزی گفته میشود، روی آن کار میشود.
پژوهشگر و محقق تاریخ شهرستان گراش ادامه داد: این لباس به عنوان لباس خانگی تازه عروسان است و از طرف خانوادهها به دختران اهدا میشود.
او افزود: لباس گل و پیلکه برای کودکان نیز دوخته میشود و طرحهای سیئک دوزی برای این لباسها شامل گل و مرغ، پرندههای افسانهای، بوته و جُقه است.
صلاحی بیان کرد: این لباس از دوران قاجاریه تا به امروز همچنان رواج داشته است و امروزه در جشنها و مراسم محلی به همراه چارقد و دامن پرچین رنگی پوشیده میشود.