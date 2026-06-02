به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول پارک کوهستانی صفه از راه‌اندازی پایگاه اطلاع‌رسانی هیئت کوهنوردی استان اصفهان گفت: این پایگاه با هدف ارتقای ایمنی گردشگران، راهنمایی کوهنوردان و کاهش حوادث کوهستانی با همکاری هیئت کوهنوردی و سازمان آتش‌نشانی اصفهان راه‌اندازی شده است.

مهدی عظیمی افزود: پارک کوهستانی صفه به‌دلیل برخورداری از طبیعت منحصر‌به‌فرد کوهستانی و جنگلی، چشم‌انداز‌های طبیعی و امکانات گردشگری متنوع، یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری و تفرجگاهی کلان‌شهر اصفهان به شمار می‌رود و سالانه میزبان هزاران شهروند، گردشگر و علاقه‌مند به طبیعت و کوهنوردی است.

به گفته وی در کنار ظرفیت‌های ارزشمند گردشگری این مجموعه، ناآشنایی برخی افراد با اصول کوهنوردی، انتخاب مسیر‌های نامناسب، صعود از مسیر‌های صعب‌العبور و بیراهه‌ها و انجام رفتار‌های پرخطر، از جمله عواملی است که می‌تواند زمینه‌ساز وقوع حوادث در ارتفاعات صفه شود.

عظیمی یادآور شد: پایگاه اطلاع‌رسانی هیئت کوهنوردی استان اصفهان به‌عنوان مرکزی برای ارائه اطلاعات تخصصی، معرفی مسیر‌های ایمن صعود، آموزش نکات ایمنی، اطلاع‌رسانی شرایط جوی و راهنمایی گردشگران فعالیت خواهد کرد.

کوه صُفه به مثابه بخشی از رشته کوه زاگرس با مساحت صد هکتار و ارتفاع ۲ هزار و ۲۵۷ متر واقع در بخش جنوبی این کلانشهر به «بام اصفهان» معروف است.

این کوه درواقع ۲ قله شمالی و جنوبی دارد که ارتفاع قله جنوبی از قله شمالی بیشتر است.

کوه و پارک صُفه از بهترین نقاط اصفهان برای پیاده‌روی، ورزش و کوهنوردی است.