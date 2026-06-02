پایگاه اطلاعرسانی هیات کوهنوردی اصفهان در کوه صفه برای افزایش ایمنی گردشگران راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول پارک کوهستانی صفه از راهاندازی پایگاه اطلاعرسانی هیئت کوهنوردی استان اصفهان گفت: این پایگاه با هدف ارتقای ایمنی گردشگران، راهنمایی کوهنوردان و کاهش حوادث کوهستانی با همکاری هیئت کوهنوردی و سازمان آتشنشانی اصفهان راهاندازی شده است.
مهدی عظیمی افزود: پارک کوهستانی صفه بهدلیل برخورداری از طبیعت منحصربهفرد کوهستانی و جنگلی، چشماندازهای طبیعی و امکانات گردشگری متنوع، یکی از مهمترین مقاصد گردشگری و تفرجگاهی کلانشهر اصفهان به شمار میرود و سالانه میزبان هزاران شهروند، گردشگر و علاقهمند به طبیعت و کوهنوردی است.
به گفته وی در کنار ظرفیتهای ارزشمند گردشگری این مجموعه، ناآشنایی برخی افراد با اصول کوهنوردی، انتخاب مسیرهای نامناسب، صعود از مسیرهای صعبالعبور و بیراههها و انجام رفتارهای پرخطر، از جمله عواملی است که میتواند زمینهساز وقوع حوادث در ارتفاعات صفه شود.
عظیمی یادآور شد: پایگاه اطلاعرسانی هیئت کوهنوردی استان اصفهان بهعنوان مرکزی برای ارائه اطلاعات تخصصی، معرفی مسیرهای ایمن صعود، آموزش نکات ایمنی، اطلاعرسانی شرایط جوی و راهنمایی گردشگران فعالیت خواهد کرد.
کوه صُفه به مثابه بخشی از رشته کوه زاگرس با مساحت صد هکتار و ارتفاع ۲ هزار و ۲۵۷ متر واقع در بخش جنوبی این کلانشهر به «بام اصفهان» معروف است.
این کوه درواقع ۲ قله شمالی و جنوبی دارد که ارتفاع قله جنوبی از قله شمالی بیشتر است.
کوه و پارک صُفه از بهترین نقاط اصفهان برای پیادهروی، ورزش و کوهنوردی است.