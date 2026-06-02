به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، همزمان با روز جهانی فوتبال پایه، جشن ویژه‌ای با محوریت دختران زیر ۱۵ سال امروز سه‌شنبه ۱۲ خرداد در استان قزوین برگزار شد.

این رویداد با هدف ترویج و توسعه فوتبال پایه در میان دختران و شناسایی استعدادهای برتر، با حضور ۱۸ تیم از ۱۸ باشگاه مختلف استان برگزار شد.

نایب‌رئیس هیئت فوتبال استان قزوین با تشریح جزئیات این برنامه گفت: این جشن در راستای برنامه‌های فدراسیون فوتبال و هیئت فوتبال استان برای شناسایی و پرورش استعدادهای فوتبال دختران برگزار شده است.

وی افزود: برنامه امروز به‌صورت جشنواره‌ای برگزار شد، اما با توجه به تقویم اجرایی فدراسیون، در آینده نزدیک برنامه‌های استعدادیابی منسجم‌تری برای انتخاب نفرات برتر و معرفی آنان به فدراسیون در نظر گرفته خواهد شد.

برگزاری این رویدادها، فرصت بیشتری برای حضور دختران علاقه‌مند به فوتبال فراهم می‌کند و زمینه را برای پرورش نمایندگان شایسته‌ای از جامعه فوتبال بانوان در سطح کشور مهیا می‌سازد.