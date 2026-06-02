ابوالفضل توکلی، مستندساز پیشکسوت، با حضور در شبکه خبر از مستند «خانه منوچهر» گفت؛ روایتی که به بازخوانی زندگی هنری مرحوم منوچهر نوذری، از رادیو و دوبله تا اجرا و فیلمسازی می‌پردازد و ابعاد تازه‌ای از خلاقیت این هنرمند فقید را به تصویر می‌کشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «خانه منوچهر» جدیدترین تولید شبکه مستند، با نگاهی تحلیلی به سال‌ها فعالیت هنری مرحوم منوچهر نوذری پرداخته است.

ابوالفضل توکلی، تهیه‌کننده و کارگردان این اثر، با بیان اینکه ایده اصلی مستند بر پایه «خانه دوم» و زایش هنری آقای نوذری شکل گرفته است، گفت: مرحوم نوذری در رادیو، دوبله و اجرا بی‌نظیر بود و توانست در مسیر هنری خود، خانه دومش (رسانه) را به بستری برای خلق آثار ماندگار تبدیل کند.

توکلی با اشاره به محبوبیت خاص آقای نوذری در رادیو افزود: خلاقیت و طنازی ایشان در برنامه «صبح جمعه با شما» تحولی بزرگ در رادیو ایجاد کرد؛ برنامه‌ای که با وجود رادیویی بودن، تصویری از خلاقیت محض بود و همچنان در یاد‌ها باقی مانده است.

تبحر ایشان در تیپ‌سازی‌های ماندگار، ویژگی بارز هنری بود که نباید فراموش شود.

این مستندساز در بخش دیگری از صحبت‌هایش، به پروژه‌های آتی خود در شبکه مستند اشاره کرد و گفت: مستند «دلتنگی‌های شیرین» درباره خانم مهین کسمایی (از دوبلور‌های نسل اول) آماده پخش است.

همچنین مستند‌های عزت‌الله رمضانی‌فر و اکبر رحمتی نیز در مراحل نهایی مونتاژ و فیلمبرداری قرار دارند.

توکلی همچنین با نگاهی به فناوری‌های نوین، درباره استفاده از هوش مصنوعی در هنر دوبله خاطرنشان کرد: هوش مصنوعی فرصتی است که باید در جای درست استفاده شود؛ به‌ویژه برای بازسازی صدای هنرمندانی که دیگر در میان ما نیستند، آن‌هم با کسب اجازه از خانواده‌های ایشان، می‌تواند ابزاری برای حفظ میراث هنری باشد.

مجموعه مستند‌های ابوالفضل توکلی هم‌اکنون از طریق شبکه مستند برای مخاطبان قابل دسترسی و تماشا است.

