به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یکصد و چهل و هشتمین حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران در حالی با عرضه ۱۰۴ کیلوگرم شمش استاندارد برگزار شد که ۳۹ کیلوگرم به ارزش بیش از ۹۵۷ میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت.

جزئیات معامله امروز:

میانگین قیمت هر شمش: ۲۴ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان

خریداران: فعالان رسمی دارای مجوز در بازار طلا و سکوهای برخط فروش طلا

آمار تجمیعی سال جاری:

• تعداد حراج برگزار شده: ۸ جلسه

• حجم کل معاملات: ۵۳۸ کیلوگرم شمش طلا

• ارزش کل معاملات: ۱۳.۶ هزار میلیارد تومان