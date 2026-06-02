پخش زنده
امروز: -
جمعی از مسئولان خوزستان با حضور در منزل ناخداسوم، شهید سعید بارانی از شهدای والامقام جنگ رمضان با خانواده وی دیدار و گفتوگو کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به پاس قدردانی از رشادتهای دلاورمردان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، جمعی از مسئولان استانی ازجمله؛ سردار میرعبدالرضا حاجتی، مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان، رضا نجاتی، معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان با خانواده ناخداسوم، شهید سعید بارانی از شهدای والامقام جنگ رمضان دیدار و گفتوگو کردند.
شهید والامقام سعید بارانی، مهندس مکانیک و فرزند شجاع ارتش جمهوری اسلامی ایران و ایران قهرمان و باصلابت در هفدهم فروردین ۱۴۰۵ در تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به استان خوزستان، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.