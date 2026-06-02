باشگاه سپاهان از کمیته بدوی صدور مجوز حرفهای کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) درخواست کرد مدارک و مستندات این باشگاه را بررسی کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ پس از عدم دریافت مجوز حرفهای کنفدراسیون فوتبال آسیا، باشگاه سپاهان در اقدامی جدید از کمیته بدوی AFC درخواست بررسی مدارک خود را داشته است.
در متن رسانه باشگاه سپاهان آمده است: به دنبال رد اعتراض باشگاه فولاد مبارکه سپاهان توسط کمیته استیناف، درخواست رسمی بررسی مدارک و مستندات جهت صدور مجوز حرفهای به کمیته بدوی صدور مجوز حرفهای AFC ارسال شد.