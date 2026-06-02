۱۲ دستگاه ریزپاش( نبولایزر)خانواده نیکاندیش مرحومه طیبه محمدحسنپور به بیمارستان علیبن ابیطالب (ع) رفسنجان اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، علی ریاحی رئیس مرکز آموزشی درمانی حضرت علیبن ابیطالب (ع) رفسنجان اعلام کرد:: خانواده خیر نیکاندیش مرحومه طیبه محمدحسنپور که پس از ۳۸ روز تلاش بیوقفه کادر درمان، مادر خود را در نوزدهم بهمن پارسال از دست داده بودند، در تصمیمی خداپسندانه به جای قربانی کردن گوسفند در عید قربان، ۱۲ دستگاه نبولایزر به ارزش حدود ۱۰۰ میلیون تومان به این مرکز اهدا کردند.
نبولایزر دستگاهی پزشکی است که داروی مایع را به غبار یا مه بسیار ریز تبدیل میکند تا بیمار بتواند آن را به راحتی استنشاق کرده و دارو مستقی وارد مجاری تنفسی و ریهها شود.
خانواده مرحومه قصد قلبیشان از این هدیه را تداوم یاد و خاطره مادرشان، کمک به سلامتی همنوعان و ترویج فرهنگ نوعدوستی دانستند.