برگزاری مراسم بزرگداشت سالروز ارتحال امام خمینی(ره)
مراسم بزرگداشت سی و هفتمین سالروز ارتحال ملکوتی معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) ۱۳ خرداد در مصلی تبریز برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،
حجت الاسلام اسکندری رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی با اشاره به تقارن عید غدیر خم با ۱۴ خرداد گفت: عید غدیر خم بزرگترین عید مسلمانان است و روز ۱۴ خرداد نیز یادآور غم و محنت برای ملت انقلابی ایران محسوب میشود بر این اساس با تدابیر اتخاذ شده در ستاد استانی مراسم بزرگداشت ارتحال حضرت امام خمینی (ره) امسال در روز چهارشنبه ۱۳ خرداد ماه در سراسر آذربایجان شرقی و تبریز برگزار خواهد شد.
حجت الاسلام اسکندری گفت:مراسم بزرگداشت ارتحال امام خمینی(ره) در شهر تبریز از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۱۳ خرداد ماه با حضور قشرهای مختلف مردم و مسئولان استانی در مصلای اعظم حضرت امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: حجت الاسلام والمسلمین سیدی عضو خبرگان رهبری و امام جمعه بناب سخنران این مراسم در شهر تبریز خواهد بود.
حجت الاسلام اسکندری گفت:برنامههای مختلفی برای تکریم مقام شامخ معمار کبیر انقلاب اسلامی تدارک دیده شده است که در طول این هفته برگزار خواهد شد.
وی از برپایی خیمههای عزا در سطح شهرها و کاروانهای عزاداری خیابانی، برپایی ایستگاههای صلواتی، اجرای نمایشهای خیابانی، برپایی غرفههای فرهنگی و اجرای برنامههای مختلف دیگر در کنار برگزاری مراسم محوری بزرگداشت خبر داد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی اضافه کرد: امروز که ۳۷ سال از فراق امام راحل عظیم الشان میگذرد، دلهای مردم ایران و همه آزادگان جهان داغدار آن عزیز سفر کرده است و امسال نیز طبق روال هر سال با برگزاری آیینهای عزا در این ایام، عشق و ارادت خود را به بت شکن زمان و درهم شکننده طاغوت نشان میدهند.