عضو هیئتمدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به تجربههای موفق جهانی در بهسازی سکونتگاههای غیررسمی، بر لزوم تقویت شبکههای اجتماعی و مردمی و حضور حرفهایتر ایران در مجامع بینالمللی بازآفرینی شهری تأکید کرد.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صدا و سیما، فریدون باباییاقدم، عضو هیئتمدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، بر ضرورت بهرهگیری از تجربههای بینالمللی برای ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی تأکید کرد.
بابایی اقدم، اجلاس جهانی شهری را یکی از مهمترین بسترهای تبادل تجربه در حوزه مسائل شهری و بازآفرینی دانست و افزود: این رویداد تنها محل حضور دولتها نیست و گروههای مردمی، دانشگاهها، بخش خصوصی و کنشگران محلی نیز در آن نقشآفرین هستند.
وی گفت: در بسیاری از کشورها، مشارکت مستقیم مردم به عنوان شرط اصلی دستیابی به راهحلهای پایدار پذیرفته شده است.
اقدم با اشاره به شبکه بینالمللی SDI، این تشکل را نمونهای موفق از سازمانیافتگی اجتماعی در حوزه سکونتگاههای غیررسمی توصیف کرد و افزود: این شبکه با اتکا به مشارکت ساکنان، زمینه آموزش، تبادل تجربه و پیگیری مطالبات مردمی را فراهم کرده است.
عضو هیئتمدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران تأکید کرد: ایران نیز از ظرفیتهای اجتماعی ارزشمندی در این حوزه برخوردار است و این ظرفیتها هنوز در قالب یک شبکه ملی منسجم سازماندهی نشدهاند.
باباییاقدم تشکیل شبکه یا فدراسیون ملی اجتماعات محلی را راهکاری مؤثر برای تقویت بازآفرینی شهری دانست و تاکید کرد: پیوند دادن تجربههای محلی با نهادهای اجرایی و دانشگاهی، مسیر مداخلات شهری را اثربخشتر میکند.
او همچنین بر اهمیت دیپلماسی شهری و حضور هدفمند ایران در مجامع بینالمللی تأکید کرد.
باباییاقدم گفت: ایران نیز در حوزه نوسازی محلات و بهسازی سکونتگاههای ناکارآمد تجربههای قابل توجهی دارد.
او خواستار ارائه منسجمتر این تجربهها در عرصههای جهانی شد و تصریح کرد: حضور فعالتر ایران در این رویدادها میتواند به همکاریهای تخصصی و جذب حمایتهای فنی منجر شود.