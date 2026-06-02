سرانه ورزشی در استان از سال ۱۴۰۱ تا پایان سال گذشته از ۲۵ صدم متر مربع به ۵۱ صدم متر مربع افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: سرانه ورزشی در استان از سال ۱۴۰۱ تا پایان سال گذشته از ۲۵ صدم متر مربع به ۵۱ صدم متر مربع افزایش یافته که نشاندهنده رشد دو برابری این شاخص است.
ذبیح الله تاراسی در شورای آموزش و پرورش استان، افزود: تخصیص اعتبارات لازم از سوی وزارتخانه عامل اصلی این جهش در زیرساختهای ورزشی استان بوده است.
وی با اشاره به وضعیت سرانه و فعالیتهای تربیتبدنی در استان، افزود: طبق هدفگذاری برنامه هفتم توسعه، سرانه ورزشی به ازای هر دانشآموز باید به یک متر مربع برسد.
تاراسی به اقدامات حوزه تربیتبدنی و سلامت در دوران محدودیتها یادآور شد و افزود: در ایام تعطیلی مدارس، حوزه تربیتبدنی و سلامت با اجرای پویشها و چالشهای ابلاغی از سوی وزارتخانه، ارتباط با دانشآموزان و خانوادهها را حفظ کرد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان ادامه داد: برگزاری مسابقات و بازیهای فکری به دو صورت آنلاین و آفلاین در سطح استان زنجان و کشور، به عنوان یک اقدام موفق در جهت حفظ پویایی دانشآموزان گزارش شده است.
وی با اشاره به اصلاحات ساختاری در هیات ورزش دانشآموزی گفت: با اقدامات مدیریتی چالشهای دیرینه هیات ورزش دانشآموزی در برخی حوزهها برطرف شده است.
تاراسی افزود: تعیین تکلیف وضعیت نیروهای انسانی، نظاممند کردن جایگزینی و انتخاب نفرات، شفافسازی و ساماندهی اعتبارات که پیش از این در هالهای از ابهام قرار داشت از جمله چالشهای این بخش است.
وی افزود : بخشنامههای ارسالی از سوی معاونت تربیتبدنی و سلامت وزارتخانه به دلیل برخورداری از «نگاه میدانی» و «تطابق با زیستبوم مدارس» از قابلیت اجرایی بالایی برخوردار است.
مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان ادامه داد: برخلاف برخی دستورالعملهای اداری، بخشنامههای فعلی در مدارس استان زنجان به طور کامل عملیاتی و به افزایش تحرک، تکاپو و مشارکت فعال دانشآموزان در فعالیتهای ورزشی منجر شده است.
وی در ادامه با اشاره به محوریت سند تحول بنیادین و مدرسه تراز در استان، گفت: تمرکز اصلی بر مفهوم «مدرسه تراز» بوده که در محیط تربیت به عنوان رکن اساسی مورد توجه قرار گرفته و در این راستا، راهکارهای عملیاتی سند برای ارتقای زیرساختها و سلامت دانشآموزان لحاظ شده است.
وی با اشاره به توسعه فضاهای ورزشی گفت:هدف، طراحی، ساخت و تجهیز فضاهای ورزشی به عنوان محیطهای تعلیم و تربیت است.
مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره به اجرای «طرح میدان همدلی» در استمرار «طرح شهید سلیمانی» گفت: در این طرح ۱۵۸ پروژه در سطح استان با ۸۶۰ میلیارد ریال اعتبار اجرا شده است.
وی، مشارکت مردمی و نهادها را به میزان ۵۵۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: دستاورد آن افزایش سرانه ورزشی دانشآموزی استان بوده است.
تاراسی با اشاره به خدمات مشاورهای و سلامت نیز افزود:هدف ما ارائه خدمات مشاورهای و تربیتی جهت ارتقای سلامت جسمی و روحی دانشآموزان است.
وی با اشاره به اقدامات اجرایی اظهار داشت:تجهیز و فعالسازی کانون تندرستی و استعدادیابی استان، اجرای طرحهای غربالگری سلامت دانشآموزان و افتتاح رسمی کانون تندرستی و استعدادیابی در آموزش و پرورش ناحیه دو از دیگر اقدامات بوده است.
تاراسی به موضوع مدیریت سلامت و محیط زیست (کنشگران مدرسه تراز) اشاره کرد و افزود: هدف، مشارکت در مدیریت بیماریهای فراگیر و حفظ پاکیزگی محیط زیست از طریق آموزش مربیان و دانشآموزان است.
وی اقدامات آموزشی در این راستا را ارتقای سواد سلامت برای بیش از ۲۰ هزار آموزگار پایه در استان عنوان کرد و گفت: میزان آموزشها ۴۹ هزار و ۸۰۰ نفر ساعت بوده است.