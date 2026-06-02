به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شیخ نعیم قاسم روز سه شنبه در پیام خود به دومین همایش بین‌المللی «غدیر و مقاومت» که با حضور فعالان حوزوی، دانشگاهی و فرهنگی جبهه مقاومت در بقعه متبرکه امامزاده یحیی بن زید (ع) مشهد (میامی) برگزار شد، افزود:ما از سرور شهیدان، امام حسین (ع) آموختیم که چگونه از جبهه حق حمایت کنیم، سرزمین را آزاد سازیم و با عزت و کرامت زندگی کنیم و پرچم اسلام را بر دوش بگیریم، هر چند فداکاری‌ها سنگین باشد.

وی پیامش ادامه می‌دهد: امروز ما از زمان تاسیس مقاومت اسلامی، شدیدترین رویارویی را با هیولای اسرائیلی تجاوزگر پیش رو داریم، هیولایی که طاغوت آمریکایی پشتیبان آن است و کودکان، زنان و مردان را می‌کشد، خانه‌ها و مزارع را ویران می‌سازد و مردم را از سرزمینشان آواره می‌کند.

دبیر کل حزب الله لبنان در ادامه این پیام افزود: او در غزه چنین کرد و بیش از ۸۰ هزار نفر به شهادت رسیدند و در لبنان نیز چنین کرد و از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ده هزار نفر به شهادت رسیده‌اند. سرور بزرگوار، رهبر مسیر مقاومت در لبنان، شهید سیدحسن نصرالله (رضوان الله علیه)، سید هاشم صفی الدین و فرماندهان به شهادت رسیدند، اما ما با مدد از نبوّت محمد (ص)، ولایت علی (ع)، دوستی ائمه (س) و انتظار صاحب‌العصر و الزمان (عج) در میدان ماندگار شدیم و پایداری کردیم.

وی در ادامه این پیام تصریح کرد: جوانان مقاومت اسلامی لبنان با بیش از ۹۰ هزار سرباز و افسر ارتش اسرائیل، با سلاح‌های پیشرفته زمینی، دریایی و هوایی آنها رو به رو شدند؛ سلاح‌هایی که روزانه با محموله هواپیما‌های آمریکایی برایشان مهمات و اسلحه می‌آورد.

نعیم قاسم خاطر نشان می‌کند: حزب‌الله لبنان پس از تهاجم اسرائیل در سال ۱۹۸۲ میلادی که تا پایتخت بیروت پیش آمد، با بیعت گروهی از مؤمنان با رهبر انقلاب و امت و ولی امر مسلمانان، امام خمینی (ره) تأسیس شد. ایشان بیعت را پذیرفت و ما را به سمت اولویت یاری فلسطین و مقابله با دشمن اسرائیلی، بر اساس ایمان و عمل در چارچوب وحدت اسلامی و جهاد در راه خداوند متعال، هدایت کردند.

وی در این پیام اظهار داشت: از توفیقات الهی برای ما این بود که امام خامنه‌ای (قدس سره) زمانی که رییس‌جمهوری بودند، پیگیری امور حزب‌الله را برعهده گرفتند و پس از پذیرش رهبری نیز با توجه استثنایی خود، نیاز‌های ما را تأمین کردند، به استفتائات ما پاسخ گفتند و جهاد ما را پشتیبانی نمودند.

نعیم قاسم خاطر نشان کرد: خدای متعال بر ما منت نهاد که اسلام را به ما عطا کرد و پیامبرش محمد (ص) را به عنوان راهنما، بشارت‌دهنده و بیم‌دهنده برای ما فرستاد. او مسیر هدایت امت و تداوم آن را با ولایتِ سرور اوصیا، امام علی (ع)، ترسیم کرد تا زنجیره ایمان بر روی زمین شکل گیرد؛ زنجیره‌ای که به خداوند متعال پیوند خورده و از پیامبر تا امام و سلسله ائمه (ع) و سپس در مجموعه‌ای والا در سطح بشریت در این دنیا امتداد یافته است؛ که حزب الله نام دارد.

وی در ادامه این پیام می‌افزاید: پیامبر خدا (ص) فرمود: «هر کس خوشحال می‌شود که همانند من زندگی کند و مانند من بمیرد و در بهشت عدن که پروردگارم آن را غرس کرده سکونت یابد، باید پس از من علی (ع) را دوست بدارد و دوستان او را دوست بدارد و به خاندان من اقتدا کند. چرا که آنان عترت من هستند، از سرشت من آفریده شده‌اند و فهم و دانش مرا روزی آنان شده است. پس وای بر کسانی که در میان امتم فضایل آنان را تکذیب می‌کنند و پیوند مرا با آنان قطع می‌نمایند؛ خداوند شفاعتم را به آنان نرساند».

دبیرکل حزب الله لبنان ادامه داد: عید غدیر، کامل‌کننده حجت، استوارکننده راه راستی، تثبیت‌کننده امید و تعیین‌کننده قبله‌نمای هدایت و سرچشمه خیر و نیکی‌هاست.

پیام شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان به این همایش را حجت الاسلام شیخ معین دقیق نماینده این تشکل قرائت کرد.

به گزارش ایرنا، دومین همایش بین‌المللی «غدیر و مقاومت» با هدف تبیین علمی و معرفتی پیوند میان غدیر و مقاومت اسلامی برگزار شده است، این همایش پس از برگزاری پیش‌نشست‌های علمی و دریافت مقالات، امروز در بقعه متبرکه امامزاده یحیی بن زید در حال برگزاری است.