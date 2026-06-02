درخشش فرهنگیان کهگیلویه و بویراحمد در جشنواره ملی
فرهنگیان کهگیلویه و بویراحمد در جشنواره الگوهای برتر تدریس درس آزمایشگاه علوم تجربی رتبه چهارم را کسب کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد،مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد از کسب رتبه چهارم کشوری در بیستویکمین دوره جشنواره الگوهای برتر تدریس درس آزمایشگاه علوم تجربی خبر داد و این موفقیت را نشاندهنده ظرفیت علمی، تخصصی و تلاش فرهنگیان استان در عرصه ارتقای کیفیت آموزش دانست.ایوب رضایی ضمن تبریک کسب رتبه چهارم کشوری در بیستویکمین دوره جشنواره الگوهای برتر تدریس، اظهار کرد: فرهنگیان توانمند استان در بخش تدریس درس آزمایشگاه علوم تجربی موفق شدند با ارائه الگوهای آموزشی خلاقانه و اثرگذار، جایگاه چهارم کشور را کسب کرده و شایسته تقدیر شناخته شوند.
وی افزود: در این دوره از جشنواره، خانمها شهلا رضایی، سیده زهرا گوهری و سمانه نیکاقبال به نمایندگی از استان کهگیلویه و بویراحمد با ارائه الگوی برتر تدریس در درس آزمایشگاه علوم تجربی، توانستند در رقابتی علمی و تخصصی میان شرکتکنندگان سراسر کشور، رتبه چهارم کشوری را از آن خود کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد با قدردانی از تلاشهای این فرهنگیان پرتلاش، تصریح کرد: حضور موفق معلمان و گروههای آموزشی استان در جشنوارههای ملی، بیانگر اهتمام جدی آموزش و پرورش استان به ارتقای کیفیت فرآیند یاددهی ـ یادگیری، ترویج روشهای نوین تدریس و توسعه مهارتهای حرفهای معلمان است.
رضایی خاطرنشان کرد: بیتردید حمایت از ایدههای نوآورانه آموزشی و تقویت فعالیتهای علمی و پژوهشی فرهنگیان، نقش مؤثری در تحقق اهداف تعلیم و تربیت و ارتقای شاخصهای آموزشی استان خواهد داشت.
وی در پایان این موفقیت ارزشمند را به جامعه فرهنگیان استان، بهویژه این همکاران شایسته، تبریک گفت و برای آنان در مسیر خدمت به نظام تعلیم و تربیت آرزوی توفیق کرد.