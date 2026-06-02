به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ امیر دیاری پور گفت: حاج قربانعلی سجاسی شادهسری، پدر شهید والامقام حمید سجاسی شادهسری، پس از تحمل یک دوره بیماری، در سن ۸۸ سالگی دارفانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

وی افزود: پیکر این پدر شهید پس از تشییع، در آرامستان مسجد ولی عصر (عج) محله شادهسر لاهیجان به خاک سپرده شد.

سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران لاهیجان گفت: شهید حمید سجاسی شادهسری، از شهدای دانش‌آموز انقلاب اسلامی بود که ۲۲ آبان ۱۳۵۷ در جریان مبارزه با رژیم پهلوی در لاهیجان، با گلوله ماموران رژیم به فیض شهادت نائل آمد.